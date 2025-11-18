KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - WÃ¤hrend sich die schwarz-rote Koalition auf ein freiwilliges Wehrdienstmodell geeinigt hat, verweigern immer mehr Menschen den Dienst an der Waffe.
Bis Ende Oktober 2025 sind beim zustÃ¤ndigen Bundesamt fÃ¼r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 3.034 AntrÃ¤ge auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen. Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung (NOZ)" unter Berufung auf Zahlen der BehÃ¶rde.
So viele AntrÃ¤ge hatte es zuletzt 2011 gegeben. Laut BAFzA steigen die Antragszahlen seit Jahren an: 2023 waren es 1.079 AntrÃ¤ge, 2024 gab es eine Verdopplung auf 2.249.
Laut BehÃ¶rde verweigerten in diesem Jahr in mehr als der HÃ¤lfte der FÃ¤lle Ungediente den Kriegsdienst. Dazu kamen AntrÃ¤ge von rund 1.300 Reservisten und knapp 150 Soldaten, bestÃ¤tigte eine Sprecherin der "NOZ". Das Bundesamt entscheidet nur bei jenen Menschen, die zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert worden waren.
Brennpunkte
Kriegsdienstverweigerung auf neuem Hoch
- dts - 18. November 2025
.
