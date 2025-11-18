US-ReprÃ¤sentantenhaus: Abstimmung Ã¼ber Freigabe der Epstein-Akten erwartet

Bild: AFP

"Gebt die Akten frei" - ein Demonstrant vor dem Kongress

In der AffÃ¤re um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz.