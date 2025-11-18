Brennpunkte

US-ReprÃ¤sentantenhaus: Abstimmung Ã¼ber Freigabe der Epstein-Akten erwartet

  • AFP - 18. November 2025, 04:08 Uhr
Bild vergrößern: US-ReprÃ¤sentantenhaus: Abstimmung Ã¼ber Freigabe der Epstein-Akten erwartet
"Gebt die Akten frei" - ein Demonstrant vor dem Kongress
Bild: AFP

In der AffÃ¤re um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz. Es wird von den oppositionellen Demokraten unterstÃ¼tzt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Vor dem Votum findet eine Pressekonferenz von Abgeordneten beider Seiten mit Missbrauchsopfern statt (17.00 Uhr MEZ).

PrÃ¤sident Donald Trump hatte sich lange gegen die Abstimmung gesperrt, sprach sich am Sonntag dann aber dafÃ¼r aus. Kritiker werfen Trump vor, eine mÃ¶gliche Verstrickung in die Epstein-AffÃ¤re vertuschen zu wollen. Ermittlern zufolge hatte Epstein Ã¼ber Jahre minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugefÃ¼hrt. Zuletzt verÃ¶ffentlichte Emails des verurteilten SexualstraftÃ¤ters legen nahe, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer GefÃ¤ngniszelle aufgefunden worden, nach BehÃ¶rdenangaben beging er Suizid.Â 

