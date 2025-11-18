In der AffÃ¤re um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz. Es wird von den oppositionellen Demokraten unterstÃ¼tzt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Vor dem Votum findet eine Pressekonferenz von Abgeordneten beider Seiten mit Missbrauchsopfern statt (17.00 Uhr MEZ).
PrÃ¤sident Donald Trump hatte sich lange gegen die Abstimmung gesperrt, sprach sich am Sonntag dann aber dafÃ¼r aus. Kritiker werfen Trump vor, eine mÃ¶gliche Verstrickung in die Epstein-AffÃ¤re vertuschen zu wollen. Ermittlern zufolge hatte Epstein Ã¼ber Jahre minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugefÃ¼hrt. Zuletzt verÃ¶ffentlichte Emails des verurteilten SexualstraftÃ¤ters legen nahe, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer GefÃ¤ngniszelle aufgefunden worden, nach BehÃ¶rdenangaben beging er Suizid.Â
Brennpunkte
US-ReprÃ¤sentantenhaus: Abstimmung Ã¼ber Freigabe der Epstein-Akten erwartet
- AFP - 18. November 2025, 04:08 Uhr
In der AffÃ¤re um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz.
In der AffÃ¤re um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz. Es wird von den oppositionellen Demokraten unterstÃ¼tzt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Vor dem Votum findet eine Pressekonferenz von Abgeordneten beider Seiten mit Missbrauchsopfern statt (17.00 Uhr MEZ).
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Mittelstand richtet sich auf die erwarteten GroÃŸauftrÃ¤ge der Bundeswehr aus. Das bekommt auch der "Bundesverband der deutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) drÃ¤ngt im Kampf gegen zunehmende SchieÃŸereien krimineller Banden auf mehr Befugnisse fÃ¼r dieMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ist zuversichtlich, dass Putin den Ukrainekrieg in absehbarer Zeit aufgeben muss, weil Russland den Kampf,Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken. "EuropaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der BundMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r dieMehr