Kallas glaubt an 28.000 gefallene russische Soldaten im November

Kaja Kallas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ist zuversichtlich, dass Putin den Ukrainekrieg in absehbarer Zeit aufgeben muss, weil Russland den Kampf, wer lÃ¤nger durchhÃ¤lt, verliert.



Der Krieg "wird enden, wenn einer Seite die Mittel ausgehen. Wir mÃ¼ssen sicherstellen, dass das Russland ist", sagte Kallas dem Tagesspiegel. "Die Kreditzinsen dort liegen heute schon bei 17 Prozent, die Inflation Ã¼ber zehn Prozent. Einem Viertel der Unternehmen droht der Bankrott. Putin wird die Steuern erhÃ¶hen mÃ¼ssen, das ist nicht populÃ¤r. Die Zahlungen an die Familien Gefallener summieren sich."



Kallas geht von hohen russischen Verlusten im Ukrainekrieg aus. "Im September sind 15.000 gefallen, im Oktober 25.000, im November 28.000", sagte sie dem Tagesspiegel. "Putin sind die menschlichen Opfer egal, das ist schockierend. Aber die Kosten fÃ¼r Russland steigen gewaltig."



Russland verÃ¶ffentlicht keine offiziellen Zahlen zu Verlusten und Toten im Ukrainekrieg. Laut Kallas hat sich die Lage fÃ¼r Russland auch deshalb geÃ¤ndert, weil die EU-Staaten jetzt viel mehr in RÃ¼stung investieren. "Russland hat seit Jahren acht Prozent seines BIP fÃ¼r MilitÃ¤r ausgegeben, die EU-LÃ¤nder im Schnitt nur etwas Ã¼ber ein Prozent", sagte Kallas. Deutschland hat sich zuletzt bereiterklÃ¤rt, fÃ¼nf Prozent seines Bruttoinlandsproduktes fÃ¼r Bundeswehr und militÃ¤risch relevante Infrastruktur auszugeben.

