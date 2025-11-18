BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ist zuversichtlich, dass Putin den Ukrainekrieg in absehbarer Zeit aufgeben muss, weil Russland den Kampf, wer lÃ¤nger durchhÃ¤lt, verliert.
Der Krieg "wird enden, wenn einer Seite die Mittel ausgehen. Wir mÃ¼ssen sicherstellen, dass das Russland ist", sagte Kallas dem Tagesspiegel. "Die Kreditzinsen dort liegen heute schon bei 17 Prozent, die Inflation Ã¼ber zehn Prozent. Einem Viertel der Unternehmen droht der Bankrott. Putin wird die Steuern erhÃ¶hen mÃ¼ssen, das ist nicht populÃ¤r. Die Zahlungen an die Familien Gefallener summieren sich."
Kallas geht von hohen russischen Verlusten im Ukrainekrieg aus. "Im September sind 15.000 gefallen, im Oktober 25.000, im November 28.000", sagte sie dem Tagesspiegel. "Putin sind die menschlichen Opfer egal, das ist schockierend. Aber die Kosten fÃ¼r Russland steigen gewaltig."
Russland verÃ¶ffentlicht keine offiziellen Zahlen zu Verlusten und Toten im Ukrainekrieg. Laut Kallas hat sich die Lage fÃ¼r Russland auch deshalb geÃ¤ndert, weil die EU-Staaten jetzt viel mehr in RÃ¼stung investieren. "Russland hat seit Jahren acht Prozent seines BIP fÃ¼r MilitÃ¤r ausgegeben, die EU-LÃ¤nder im Schnitt nur etwas Ã¼ber ein Prozent", sagte Kallas. Deutschland hat sich zuletzt bereiterklÃ¤rt, fÃ¼nf Prozent seines Bruttoinlandsproduktes fÃ¼r Bundeswehr und militÃ¤risch relevante Infrastruktur auszugeben.
Brennpunkte
Kallas glaubt an 28.000 gefallene russische Soldaten im November
- dts - 18. November 2025, 05:00 Uhr
.
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ist zuversichtlich, dass Putin den Ukrainekrieg in absehbarer Zeit aufgeben muss, weil Russland den Kampf, wer lÃ¤nger durchhÃ¤lt, verliert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Mittelstand richtet sich auf die erwarteten GroÃŸauftrÃ¤ge der Bundeswehr aus. Das bekommt auch der "Bundesverband der deutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) drÃ¤ngt im Kampf gegen zunehmende SchieÃŸereien krimineller Banden auf mehr Befugnisse fÃ¼r dieMehr
In der AffÃ¤re um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. AbgeordneteMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken. "EuropaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der BundMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r dieMehr