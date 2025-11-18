Venezuelas Staatschef NicolÃ¡s Maduro ist inmitten der Spannungen mit den USA nach eigenen Angaben bereit zu einem GesprÃ¤ch mit US-PrÃ¤sident Donald Trump.Â "Dieses Land wird weiterhin in Frieden leben und in den Vereinigten Staaten wird jeder, der mit Venezuela sprechen mÃ¶chte, dies ohne Probleme von Angesicht zu Angesicht tun kÃ¶nnen", sagte Maduro am Montag (Ortszeit) im venezolanischen Fernsehen. Es kÃ¶nne jedoch nicht zugelassen werden, "dass das christliche Volk Venezuelas bombardiert und massakriert wird".
Zuvor hatte Trump seine GesprÃ¤chsbereitschaft gegenÃ¼ber Venezuela bekrÃ¤ftigt. Er werde zu gegebener Zeit mit Maduro sprechen, sagte Trump.
Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bislang mindestens 83 Menschen getÃ¶tet.
Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz. Die US-Regierung sieht Maduro nicht als rechtmÃ¤ÃŸigen PrÃ¤sidenten Venezuelas an.
Politik
Spannungen mit den USA: Maduro erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤ch mit Trump bereit
- AFP - 18. November 2025, 06:52 Uhr
