IG Metall verteidigt Angriffe auf ZF-Vorstand

Friedrichshafen (dts Nachrichtenagentur) - Lea Corzilius, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin von ZF, hÃ¤lt weitere MaÃŸnahmen zur Stabilisierung der defizitÃ¤ren Pkw-Antriebssparte des angeschlagenen Automobilzulieferers fÃ¼r nicht notwendig. Das Sparprogramm, das ZF Anfang Oktober vorstellte, werde ausreichen, sagte sie der FAZ.



"Wir haben klar gesagt, wir schlieÃŸen jetzt ein BÃ¼ndnis, mit dem wir unsere Ziele erreichen, und starten keine Salamitaktik, bei der wir die MaÃŸnahmen immer wieder verschÃ¤rfen mÃ¼ssen. Die BeitrÃ¤ge summieren sich auf eine Kostenersparnis von 500 Millionen Euro und sind der Kraftakt, der nÃ¶tig ist, um die Antriebssparte aus eigener Kraft in die Zukunft zu fÃ¼hren", sagte Corzilius. Das vor wenigen Wochen vorgestellte Sparprogramm sollte einen fast ein Jahr wÃ¤hrenden Streit zwischen ZF-Vorstand und Arbeitnehmervertretung beenden.



Helene Sommer, Erste BevollmÃ¤chtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, verteidigte in der FAZ die zum Teil scharfen Angriffe auf den ZF-Vorstand im vergangenen Jahr. "Sozialpartnerschaft heiÃŸt nicht, dass wir keine Konflikte fÃ¼hren. Ganz oft setzt die LÃ¶sung den Konflikt voraus, weil wir in schwierigen Zeiten von schwierigen Fragen stehen. Und Sozialpartner haben unterschiedliche Interessen, die man austragen muss. An ganz vielen Stellen wÃ¤re LÃ¶sungen Ã¼berhaupt nicht mÃ¶glich, wenn man vorher nicht mal die Positionen austauscht - im Zweifel auch auf dem Betriebshof mit Lautsprecher", sagte Sommer.



"Ich sage weder auf eine Kundgebung noch sonst irgendwo etwas, was ich nicht meine. Und ich sage das nicht, um eine Belegschaft aufzuwiegeln, sondern ich sage Dinge, weil ich sie so wahrnehme. Das heiÃŸt nicht, dass ich mich nicht mit jemanden, den ich hart kritisiere, danach wieder an einen Tisch setzen kann. Man muss hart miteinander ins Gericht gehen, um danach fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten LÃ¶sungen zu finden."



Corzilius mahnte "bei den politischen Rahmenbedingungen einen konstruktiven Weg nach vorne" an und nannte als "BÃ¼rokratie, Energie, Lohnnebenkosten - und fÃ¼r ZF ganz spezifisch das Verbrenner-Aus mit Blick auf Plug-in-Hybridfahrzeuge" als Handlungsfelder. "Wir wollen beim Verbrenner-Aus keine Kehrtwende machen und stehen zu den CO2-Zielen, aber wir wollen den Plug-in-Hybrid aus dem DornrÃ¶schen-Schlaf wecken", sagte Corzilius und forderte steuerliche Erleichterungen fÃ¼r Fahren von Hybrid-Fahrzeugen.



"Wir brauchen ein gutes Anreizsystem. Ein Beispiel: Wenn ich im Ruhrgebiet unterwegs bin, fahre ich rein elektrisch. Fahre ich aber von dort nachts mit Kindern auf der RÃ¼ckbank zurÃ¼ck an den Bodensee, bin ich froh, dass ich nicht noch laden muss. Insgesamt bin ich die meiste Zeit elektrisch unterwegs. Um die richtigen Anreize zu setzen: Warum bekommt jemand, der einen hohen elektrischen Fahranteil hat, keinen besseren Steuersatz als jemand, der nicht elektrisch fÃ¤hrt."



Auch Sommer fordert bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r die Industrie, weist allerdings zurÃ¼ck, dass die hohen LÃ¶hne der IG Metall die Entwicklung der Unternehmen ausbremsen. "Wir mÃ¼ssen die Unternehmen in die Lage versetzen, trotz hoher LÃ¶hne gutes Geld zu verdienen. Wir konnten die Entgelte durchsetzen, weil die Unternehmen so stark waren und wir den dort erwirtschafteten Wohlstand so verteilen konnten", sagte Sommer. "Es ist ja nicht so, dass die Metall- und Elektroindustrie in den vergangenen Jahrzehnten nicht auch ordentliches Geld verdient hat. Die maÃŸgebliche Frage ist, ob unsere Industrie wettbewerbsfÃ¤hig ist, damit wir uns dieses Wohlstandsniveau leisten kÃ¶nnen. Darum mÃ¼ssen wir uns kÃ¼mmern."

