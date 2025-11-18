Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken.
"Europa ist mit seinen 450 Millionen Menschen relevant fÃ¼r China. Der amerikanische Markt ist zu fÃ¼r sie, der europÃ¤ische noch nicht - knÃ¼pfen wir das doch mal an Bedingungen", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Unsere Botschaft an Peking muss lauten: Wenn eure MÃ¤rkte fÃ¼r uns zu sind, dann sind auch unsere fÃ¼r euch zu."
AuÃŸerdem dÃ¼rften chinesische Billigprodukte, die nicht europÃ¤ischen Standards entsprÃ¤chen, hier nicht verkauft werden. "Ich erwarte von Lars Klingbeil, dass er in China klare Worte dazu findet", sagte die grÃ¼ne Co-Parteichefin weiter.
Klingbeil ist in dieser Woche zu GesprÃ¤chen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Er ist der erste Minister dieser Bundesregierung, der das Land besucht. Brantner mahnt den SPD-Politiker und den Rest der schwarz-roten Koalition, deutsche und europÃ¤ische Unternehmen im Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten mehr zu unterstÃ¼tzen. "Temu und Shein sind eine echte Bedrohung fÃ¼r unseren Einzelhandel", sagte sie den Funke-Zeitungen.
Dass Klingbeil in BrÃ¼ssel verhandelt habe, dass ZÃ¶lle auch bei Paketen unter 150 Euro gelten sollen, sei "schÃ¶n und gut", fÃ¼hrte sie aus. "Aber das soll erst ab 2028 gelten. Bis dahin ist der Einzelhandel platt." Die Regierung mÃ¼sse sich "hinter unsere Unternehmen" stellen. "Sonst haben die keine Chance", glaubt Brantner. "Gegen Dumping kommt man nicht an."
Wirtschaft
GrÃ¼ne fordern mehr Einsatz gegen unfaire Handelspraktiken Chinas
- dts - 18. November 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der BundMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, hat Forderungen nach einer Einbeziehung von Beamten in die gesetzlicheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert in der Tarif- und Besoldungsrunde fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst der LÃ¤nder eine GehaltserhÃ¶hungMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Chinesische Unternehmen leiten ihre Exporte infolge des Handelskriegs mit den USA zunehmend auf den deutschen Markt um. Das zeigt eine Analyse desMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Vordenkerin von Donald Trumps Energie- und Klimapolitik warnt die EuropÃ¤er davor, E-Autos und Technologie fÃ¼r erneuerbare Energien ausMehr