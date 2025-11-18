GrÃ¼ne fordern mehr Einsatz gegen unfaire Handelspraktiken Chinas

Markt in Peking (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Einsatz von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gegen unfaire chinesische Handelspraktiken.



"Europa ist mit seinen 450 Millionen Menschen relevant fÃ¼r China. Der amerikanische Markt ist zu fÃ¼r sie, der europÃ¤ische noch nicht - knÃ¼pfen wir das doch mal an Bedingungen", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Unsere Botschaft an Peking muss lauten: Wenn eure MÃ¤rkte fÃ¼r uns zu sind, dann sind auch unsere fÃ¼r euch zu."



AuÃŸerdem dÃ¼rften chinesische Billigprodukte, die nicht europÃ¤ischen Standards entsprÃ¤chen, hier nicht verkauft werden. "Ich erwarte von Lars Klingbeil, dass er in China klare Worte dazu findet", sagte die grÃ¼ne Co-Parteichefin weiter.



Klingbeil ist in dieser Woche zu GesprÃ¤chen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Er ist der erste Minister dieser Bundesregierung, der das Land besucht. Brantner mahnt den SPD-Politiker und den Rest der schwarz-roten Koalition, deutsche und europÃ¤ische Unternehmen im Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten mehr zu unterstÃ¼tzen. "Temu und Shein sind eine echte Bedrohung fÃ¼r unseren Einzelhandel", sagte sie den Funke-Zeitungen.



Dass Klingbeil in BrÃ¼ssel verhandelt habe, dass ZÃ¶lle auch bei Paketen unter 150 Euro gelten sollen, sei "schÃ¶n und gut", fÃ¼hrte sie aus. "Aber das soll erst ab 2028 gelten. Bis dahin ist der Einzelhandel platt." Die Regierung mÃ¼sse sich "hinter unsere Unternehmen" stellen. "Sonst haben die keine Chance", glaubt Brantner. "Gegen Dumping kommt man nicht an."

