Ministerin Prien will Vorbereitungen fÃ¼r mÃ¶glichen Zivildienst treffen

Luftwaffensoldaten in Berlin

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will auf eine mÃ¶gliche WiedereinfÃ¼hrung des verpflichtenden Zivildienstes vorbereitet sein - und plant dafÃ¼r ein Treffen mit Fachleuten. "Solange es keine Reaktivierung der Wehrpflicht gibt, gibt es auch keine Pflicht zum Zivildienst", sagte ein Ministeriumssprecher der "Rheinischen Post" vom Dienstag. "Aber natÃ¼rlich machen wir uns vorsorglich organisatorische Gedanken, um vorbereitet zu sein."



FÃ¼r Anfang Dezember habe das Ministerium deshalb VerbÃ¤nde zu einem "Gedankenaustausch" eingeladen, fÃ¼gte der Sprecher hinzu. Es handle sich um VerbÃ¤nde, die bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 Zivildienststellen angeboten hatten - und um solche, die kÃ¼nftig vielleicht Interesse daran hÃ¤tten.



Mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 war auch der verpflichtende Ersatzdienst fÃ¼r Kriegsdienstverweigerer abgelaufen. Eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht sieht die Bundesregierung aktuell nicht vor; sie will die Bundeswehr zunÃ¤chst durch einen neuen freiwilligen Wehrdienst personell stÃ¤rken.



Dennoch steigen derzeit schon die Zahlen der Kriegsdienstverweigerer - offenbar in Reaktion auf die Wehrpflicht-Debatte. Im laufenden Jahr seien bis Ende Oktober 3034 AntrÃ¤ge auf Kriegsdienstverweigerung beim zustÃ¤ndigen Bundesamt fÃ¼r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) eingegangen. Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf Zahlen der BehÃ¶rde.



So viele AntrÃ¤ge habe es zuletzt 2011 gegeben. Laut BAFzA steigen die Antragszahlen seit Jahren an: 2023 waren es 1079 AntrÃ¤ge, 2024 gab es eine Verdopplung auf 2249.



Im laufenden Jahr sei mehr als die HÃ¤lfte der Verweigerungen von Ungedienten gekommen, teilte die BehÃ¶rde weiter mit. Dazu kÃ¤men AntrÃ¤ge von rund 1300 Reservisten und knapp 150 Soldaten. Das Bundesamt entscheidet nur bei jenen Menschen, die zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert worden waren.