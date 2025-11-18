Ministerin Prien will Vorbereitungen fÃ¼r mÃ¶glichen Zivildienst treffen

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will auf eine mÃ¶gliche WiedereinfÃ¼hrung des verpflichtenden Zivildienstes vorbereitet sein - und plant dafÃ¼r ein Treffen mit Fachleuten. "Solange es keine Reaktivierung der Wehrpflicht gibt, gibt es auch keine Pflicht zum Zivildienst", sagte ein Ministeriumssprecher der "Rheinischen Post" vom Dienstag. "Aber natÃ¼rlich machen wir uns vorsorglich organisatorische Gedanken, um vorbereitet zu sein."
FÃ¼r Anfang Dezember habe das Ministerium deshalb VerbÃ¤nde zu einem "Gedankenaustausch" eingeladen, fÃ¼gte der Sprecher hinzu. Es handle sich um VerbÃ¤nde, die bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 Zivildienststellen angeboten hatten - und um solche, die kÃ¼nftig vielleicht Interesse daran hÃ¤tten.
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 war auch der verpflichtende Ersatzdienst fÃ¼r Kriegsdienstverweigerer abgelaufen. Eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht sieht die Bundesregierung aktuell nicht vor; sie will die Bundeswehr zunÃ¤chst durch einen neuen freiwilligen Wehrdienst personell stÃ¤rken.
Dennoch steigen derzeit schon die Zahlen der Kriegsdienstverweigerer - offenbar in Reaktion auf die Wehrpflicht-Debatte. Im laufenden Jahr seien bis Ende Oktober 3034 AntrÃ¤ge auf Kriegsdienstverweigerung beim zustÃ¤ndigen Bundesamt fÃ¼r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) eingegangen. Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf Zahlen der BehÃ¶rde.
So viele AntrÃ¤ge habe es zuletzt 2011 gegeben. Laut BAFzA steigen die Antragszahlen seit Jahren an: 2023 waren es 1079 AntrÃ¤ge, 2024 gab es eine Verdopplung auf 2249.
Im laufenden Jahr sei mehr als die HÃ¤lfte der Verweigerungen von Ungedienten gekommen, teilte die BehÃ¶rde weiter mit. Dazu kÃ¤men AntrÃ¤ge von rund 1300 Reservisten und knapp 150 Soldaten. Das Bundesamt entscheidet nur bei jenen Menschen, die zuvor von der Bundeswehr als tauglich gemustert worden waren.
Brennpunkte
Ministerin Prien will Vorbereitungen fÃ¼r mÃ¶glichen Zivildienst treffen
- AFP - 18. November 2025, 01:14 Uhr
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will auf eine mÃ¶gliche WiedereinfÃ¼hrung des verpflichtenden Zivildienstes vorbereitet sein - und plant dafÃ¼r ein Treffen mit Fachleuten.
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) will auf eine mÃ¶gliche WiedereinfÃ¼hrung des verpflichtenden Zivildienstes vorbereitet sein - und plant dafÃ¼r ein Treffen mit Fachleuten. "Solange es keine Reaktivierung der Wehrpflicht gibt, gibt es auch keine Pflicht zum Zivildienst", sagte ein Ministeriumssprecher der "Rheinischen Post" vom Dienstag. "Aber natÃ¼rlich machen wir uns vorsorglich organisatorische Gedanken, um vorbereitet zu sein."
Weitere Meldungen
Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag fÃ¼r den Gaza-Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestimmt. Von den insgesamt 15 Mitgliedern sprachen sich 13 Mitglieder fÃ¼r dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - WÃ¤hrend sich die schwarz-rote Koalition auf ein freiwilliges Wehrdienstmodell geeinigt hat, verweigern immer mehr Menschen den Dienst an derMehr
Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag fÃ¼r den Gaza-Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestimmt. Von den insgesamt 15 Mitgliedern sprachen sich 13 Mitglieder fÃ¼r dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der BundMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, hat Forderungen nach einer Einbeziehung von Beamten in die gesetzlicheMehr