UN-Sicherheitsrat stimmt fÃ¼r Resolution zu Trumps Gaza-Friedensplan

UN-Sicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag fÃ¼r den Gaza-Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestimmt. Von den insgesamt 15 Mitgliedern sprachen sich 13 Mitglieder fÃ¼r die Resolution aus, die neben der Einrichtung einer Ãœbergangsverwaltung fÃ¼r das PalÃ¤stinensergebiet eine Internationale Stabilisierungstruppe vorsieht. Auch ein mÃ¶glicher kÃ¼nftiger PalÃ¤stinenserstaat wird in dem Entwurf erwÃ¤hnt, bei dem sich die VetomÃ¤chte Russland und China der Stimme enthielten.



Eingebracht wurde der Resolutionsentwurf von den USA und mehreren weiteren Staaten, darunter die Gaza-Vermittler Katar und Ã„gypten.



US-PrÃ¤sident Trump erklÃ¤rte, die Resolution werde zu "weiterem Frieden auf der ganzen Welt" fÃ¼hren. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte nach der Abstimmung, dass die Resolution ein weiterer wichtiger Schritt sei, der dem Gazastreifen zu Wohlstand verhelfen und ein Umfeld schaffen werde, in dem Israel in Sicherheit leben kÃ¶nne.



Die Resolution "befÃ¼rwortet" den Friedensplan von Trump, der zu einer fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas am 10. Oktober gefÃ¼hrt hat. Er sieht die Schaffung einer Internationalen Stabilisierungstruppe vor, die mit Israel und Ã„gypten sowie neu ausgebildeten palÃ¤stinensischen PolizeikrÃ¤ften zusammenarbeiten soll, um die Grenzgebiete zu sichern und den Gazastreifen zu entmilitarisieren.



Vorgesehen ist auch die Bildung eines Friedensrates. Den Vorsitz des Ãœbergangsgremiums fÃ¼r den Gazastreifen wÃ¼rde theoretisch Trump Ã¼bernehmen, das Mandat soll bis Ende 2027 laufen. AuÃŸerdem wird ein mÃ¶glicher zukÃ¼nftiger palÃ¤stinensischer Staat erwÃ¤hnt.



Israels UN-Botschafter Danny Danon sagte vor der Abstimmung, die Resolution stelle sicher, "dass die Hamas keine Bedrohung mehr fÃ¼r Israel" sei. Die Hamas soll laut der Resolution von jeglicher Regierungsrolle im Gazastreifen ausgeschlossen werden. Die islamistische PalÃ¤stinenserorganisation erklÃ¤rte, die Resolution werde nicht den "politischen und humanitÃ¤ren Forderungen und Rechten" der PalÃ¤stinenser gerecht.



Russland und China enthielten sich der Stimme, Vetos gab es keine. Die UN-Vetomacht Russland hatte einen eigenen Entwurf vorgelegt. Russland argumentierte, der US-Entwurf gehe nicht weit genug, um die Schaffung eines PalÃ¤stinenserstaates zu unterstÃ¼tzen.



Die USA hatten vergangene Woche vor den Risiken gewarnt, falls ihr Resolutionsentwurf nicht angenommen werde. "Die Versuche, Zwietracht zu sÃ¤en, wÃ¤hrend aktiv an einer Einigung Ã¼ber diese Resolution gearbeitet wird, haben schwerwiegende, greifbare und vÃ¶llig vermeidbare Konsequenzen fÃ¼r die PalÃ¤stinenser im Gazastreifen", erklÃ¤rte ein Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sei "zerbrechlich".