UN-Sicherheitsrat nimmt Resolution zu Trumps Gaza-Friedensplan an

UN-Sicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag fÃ¼r den Gaza-Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestimmt. Die Resolution sieht neben der Einrichtung einer Ãœbergangsverwaltung fÃ¼r das PalÃ¤stinensergebiet eine Internationale Stabilisierungstruppe vor.

Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag fÃ¼r den Gaza-Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump gestimmt. Von den insgesamt 15 Mitgliedern sprachen sich 13 Mitglieder fÃ¼r die Resolution aus, die neben der Einrichtung einer Ãœbergangsverwaltung fÃ¼r das PalÃ¤stinensergebiet eine Internationale Stabilisierungstruppe vorsieht. Auch ein mÃ¶glicher kÃ¼nftiger PalÃ¤stinenserstaat wird in dem Entwurf erwÃ¤hnt.



Eingebracht wurde der Resolutionsentwurf von den USA und mehreren weiteren Staaten, darunter die Gaza-Vermittler Katar und Ã„gypten. Die USA begrÃ¼ÃŸten das Abstimmungsergebnis als "historisch und konstruktiv".



Russland und China enthielten sich der Stimme, Vetos gab es keine. Die UN-Vetomacht Russland hatte einen eigenen Entwurf vorgelegt.



Die USA hatten vergangene Woche vor den Risiken gewarnt, falls ihr Resolutionsentwurf nicht angenommen werde. "Die Versuche, Zwietracht zu sÃ¤en, wÃ¤hrend aktiv an einer Einigung Ã¼ber diese Resolution gearbeitet wird, haben schwerwiegende, greifbare und vÃ¶llig vermeidbare Konsequenzen fÃ¼r die PalÃ¤stinenser im Gazastreifen", erklÃ¤rte ein Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas sei "zerbrechlich".