Berlin und Paris veranstalten Gipfeltreffen fÃ¼r "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t"

Macron (l.) und Merz

Frankreich und Deutschland haben fÃ¼r Dienstag (ab 10.00 Uhr) zu einem Gipfeltreffen fÃ¼r 'digitale SouverÃ¤nitÃ¤t' in Europa nach Berlin eingeladen. Am Nachmittag sind dabei auch Kanzler Merz und PrÃ¤sident Macron angemeldet.

Frankreich und Deutschland haben fÃ¼r Dienstag (ab 10.00 Uhr) zu einem Gipfeltreffen fÃ¼r "digitale SouverÃ¤nitÃ¤t" in Europa nach Berlin eingeladen. ZunÃ¤chst empfÃ¤ngt Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) die Amtskollegen aus mehr als 20 anderen EU-LÃ¤ndern sowie EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen. Dabei soll es vor allem um die Vereinfachung der EU-Digitalregeln gehen, die von der Wirtschaft hÃ¤ufig als zu restriktiv empfunden werden.



Am Nachmittag sind Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron angemeldet, eine gemeinsame Pressekonferenz ist fÃ¼r 17.00 Uhr geplant. Bei einem Runden Tisch kommen sie mit Wirtschaftsvertretern zusammen. Erwartet werden dabei Investitions- und KooperationsankÃ¼ndigungen vor allem von deutschen und franzÃ¶sischen Unternehmen, etwa im Bereich KÃ¼nstliche Intelligenz, RÃ¼stung und digitale Infrastruktur.