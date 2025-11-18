Berlin will TelefonÃ¼berwachung bereits bei illegalem Waffenbesitz

Waffenverbotszone in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) drÃ¤ngt im Kampf gegen zunehmende SchieÃŸereien krimineller Banden auf mehr Befugnisse fÃ¼r die ErmittlungsbehÃ¶rde. Dazu zÃ¤hlt die TelefonÃ¼berwachung von Personen, bei denen eine illegale Waffe gefunden wird.



Bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Bremen will Spranger einen Antrag einbringen, um "weitergehende ErmittlungsmÃ¶glichkeiten rechtlich zu verankern", wie die Senatorin dem Tagesspiegel sagte. Die Justizministerkonferenz soll einbezogen werden. Ziel ist es, eine VerschÃ¤rfung von Bundesgesetzen zu erreichen.



"Bei einem bloÃŸen Besitz von illegalen Waffen muss der Weg fÃ¼r weiterfÃ¼hrende MaÃŸnahmen wie zum Beispiel TelekommunikationsÃ¼berwachung zur AufklÃ¤rung der Handelswege und zur Zerschlagung der Handelsstrukturen geebnet werden", sagte Spranger. Bisher richteten sich die Ermittlungen zur Herkunft von sichergestellten Schusswaffen gegen unbekannt.



Um nachhaltig gegen den Waffenhandel vorzugehen, sollen nach dem Willen Berlins die Gesetze verschÃ¤rft werden. Konkret geht es um das Waffengesetz und die Strafprozessordnung. Ziel ist es, TelefonÃ¼berwachung - im Fachjargon TelekommunikationsÃ¼berwachung (TKÃœ) - zu ermÃ¶glichen. DafÃ¼r reicht es bislang nicht, mit einer illegalen Schusswaffe erwischt zu werden.



Die Innenverwaltung erhofft sich, bei der Ãœberwachung erwischter Waffenbesitzer auf HÃ¤ndler zu stoÃŸen und so jenes Netz aufzudecken, das die Banden mit Pistolen und anderen Schusswaffen versorgt. "Die Sicherheit und der Schutz der Menschen in Berlin hat fÃ¼r mich oberste PrioritÃ¤t", sagte Spranger. Deshalb mÃ¼sste die VerfÃ¼gbarkeit von illegalen Schusswaffen eingedÃ¤mmt und die Quellen ausgetrocknet werden.



"Allein der Besitz einer illegalen scharfen Schusswaffe sagt wohl viel Ã¼ber den TrÃ¤ger und dessen Gewalt- bis hin zur TÃ¶tungsbereitschaft aus", sagte Innensenatorin Spranger dem Tagesspiegel. "FÃ¼r eine wirksame und nachhaltige BekÃ¤mpfung der SchusswaffenkriminalitÃ¤t sind die AufklÃ¤rung der Lieferwege sowie die Unterbindung der Herstellung dieser Waffen unabdingbare Voraussetzungen." DafÃ¼r mÃ¼ssten die ErmittlungsmÃ¶glichkeiten gestÃ¤rkt werden.



Im Oktober hatte wegen vermehrter SchieÃŸereien die Soko "Park" aus Beamten der Landespolizeidirektion und des Landeskriminalamts (LKA) ihre Arbeit aufgenommen. Seit vergangenem Donnerstag wurde sie von der erweiterten Soko "Ferrum" abgelÃ¶st, Ferrum ist der lateinische Begriff fÃ¼r Eisen.

