Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar

Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Unionsfraktionschef Jens Spahn wegen seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter als "Heuchler" und "nicht mehr tragbar" bezeichnet.



"Man kann beim Thema Leihmutterschaft durchaus unterschiedlicher Meinung sein", sagte Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post". "Wer als Gesundheitsminister dieses aber stets und vehement immer abgelehnt hat, sich aber dann aufgrund Status und VermÃ¶gen Ã¼ber den Umweg USA darÃ¼ber hinwegsetzt, ist ein Heuchler und als Politiker und Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion nicht mehr tragbar", sagte sie und legte Spahn damit den RÃ¼cktritt nahe.

