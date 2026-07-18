Politik

Strack-Zimmermann: Spahn wegen Leihmutterschaft nicht mehr tragbar

  • dts - 18. Juli 2026, 11:20 Uhr
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Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Unionsfraktionschef Jens Spahn wegen seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter als "Heuchler" und "nicht mehr tragbar" bezeichnet.

"Man kann beim Thema Leihmutterschaft durchaus unterschiedlicher Meinung sein", sagte Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post". "Wer als Gesundheitsminister dieses aber stets und vehement immer abgelehnt hat, sich aber dann aufgrund Status und VermÃ¶gen Ã¼ber den Umweg USA darÃ¼ber hinwegsetzt, ist ein Heuchler und als Politiker und Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion nicht mehr tragbar", sagte sie und legte Spahn damit den RÃ¼cktritt nahe.

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