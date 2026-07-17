Muss das Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in East Rutherford bei New York am Sonntag wegen Waldbrand-Rauchs verschoben oder verlegt werden? Diese Frage hat am Freitag die US-Regierung und den FuÃŸball-Weltverband Fifa beschÃ¤ftigt. Die Organisatoren beobachteten die Lage genau, sagte der WM-Verantwortliche im WeiÃŸen Haus, Andrew Giuliani, am Freitag vor Journalisten in New York.Â
Giuliani sagte weiter, er werde die Frage mit Fifa-PrÃ¤sident Gianni Infantino diskutieren. PrÃ¤sident Donald Trump wurde am Freitag ebenfalls in New York erwartet, wo er im Trump-Tower an einem Fifa-Empfang teilnehmen wollte. Trump will sich das Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag im MetLife-Stadion in New Jersey persÃ¶nlich anschauen. Der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez wird ebenfalls erwartet.
GesundheitsgefÃ¤hrdender Waldbrand-Rauch aus Kanada hatte in den vergangenen Tagen US-MillionenstÃ¤dte wie New York und Chicago erreicht. Am Freitag gaben die BehÃ¶rden auch in der Hauptstadt Washington eine Gesundheitswarnung wegen einer sehr hohen Feinstaubbelastung aus.Â
In East Rutherford westlich von Manhattan gaben die BehÃ¶rden die LuftqualitÃ¤t am Freitag mit "ungesund" an - das war eine Verbesserung gegenÃ¼ber dem "sehr ungesund" vom Donnerstag. Einige New Yorker Meteorologen gehen davon aus, dass der Rauch bis Sonntag abgezogen sein kÃ¶nnte. Anpfiff ist um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ).
Lifestyle
WM-Finale: Organisatoren beobachten Waldbrand-Rauch genau
- AFP - 17. Juli 2026, 17:59 Uhr
Muss das Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in East Rutherford bei New York am Sonntag wegen Waldbrand-Rauchs verschoben oder verlegt werden? Diese Frage hat am Freitag die US-Regierung und den FuÃŸball-Weltverband Fifa beschÃ¤ftigt. Die Organisatoren beobachteten die Lage genau, sagte der WM-Verantwortliche im WeiÃŸen Haus, Andrew Giuliani.
Muss das Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in East Rutherford bei New York am Sonntag wegen Waldbrand-Rauchs verschoben oder verlegt werden? Diese Frage hat am Freitag die US-Regierung und den FuÃŸball-Weltverband Fifa beschÃ¤ftigt. Die Organisatoren beobachteten die Lage genau, sagte der WM-Verantwortliche im WeiÃŸen Haus, Andrew Giuliani, am Freitag vor Journalisten in New York.Â
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