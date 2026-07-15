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Streit um Zitatfreigabe - "Westfalenpost" widerspricht Merz

  • dts - 15. Juli 2026, 21:26 Uhr
Bild vergrößern: Streit um Zitatfreigabe - Westfalenpost widerspricht Merz
Sommerpresskonferenz am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin/Hagen (dts Nachrichtenagentur) - Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der "Sommerpressekonferenz" sorgen erneut fÃ¼r Kritik von Journalisten der "Westfalenpost" aus Hagen in NRW. Ursprung des Streits: Ein Pressetermin am Montag im Sauerland.

Journalisten waren wÃ¤hrend eines GesprÃ¤chs am Hennesee bei Meschede, bei dem es um Merz` Bilanz als Wahlkreisabgeordneter ging, aufgefordert worden, wÃ¶rtliche Zitate des Kanzlers vor der VerÃ¶ffentlichung dem Bundespresseamt vorzulegen. Das hatte diese Zeitung noch am selben Tag in einer Online-VerÃ¶ffentlichung als "unÃ¼blich" kritisiert.

Eine Journalistin des Deutschlandfunks machte diesen Vorgang dann am Mittwoch zum Thema in der Bundespressekonferenz in Berlin. Und der Bundeskanzler wusste offenbar sofort Bescheid, um was es geht. Es habe sich am Hennesee um ein "PressehintergrundgesprÃ¤ch" gehandelt, bei dem "Ã¼blicherweise" Zitate freigegeben wÃ¼rden, sagte Merz der Hauptstadtpresse.

"Dieser Darstellung widerspricht die Westfalenpost", schreibt diese nun am Mittwochabend online. Merz habe als Wahlkreisabgeordneter die regionalen Medien zu einem "SommerpressegesprÃ¤ch" eingeladen, das nicht als "HintergrundgesprÃ¤ch" ausgewiesen worden sei. Und Merz` Sprecher im Wahlkreis habe den anwesenden Journalisten zu Beginn des Termins gesagt, das GesprÃ¤ch sei "unter 1". Das bedeutet in der journalistischen Praxis, dass eine Aussage oder Information uneingeschrÃ¤nkt verÃ¶ffentlicht und zitiert werden darf.

AuÃŸerdem habe das Bundespresseamt die Aufgabe, die Kommunikation des Bundeskanzlers und der Bundesregierung zu steuern, nicht aber die des Wahlkreisabgeordneten Friedrich Merz, schreibt die "Westfalenpost" weiter. Die Zeitung deutet an, dass mit dem Vorgehen womÃ¶glich die VerÃ¶ffentlichung von unbedachten Ã„uÃŸerungen verhindert werden sollte. So habe der Kanzler im vergangenen April bei einem Termin in einer Marsberger Schule gesagt, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump kein Konzept im Iran-Krieg habe und die Iraner das amerikanische Volk demÃ¼tigen wÃ¼rden - was umgehend fÃ¼r Ã„rger mit dem WeiÃŸen Haus sorgte.

AuÃŸerdem habe Merz im Zuge des Pressetermins im Sauerland Radio- und TV-Kollegen vor dem Mikrofon und der Kamera mit O-TÃ¶nen Rede und Antwort gestanden. "Auch aus diesem Grund erscheint die Aufforderung, Zitate vorzulegen, widersinnig", sagte "Westfalenpost"-Chefredakteur Jost LÃ¼bben.

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