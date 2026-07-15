Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hat im Zuge der angekÃ¼ndigten Kabinettsumbildung seinen Posten verloren. "Es war mir eine groÃŸe Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen", schrieb er am Mittwoch bei Telegram.
Dazu verÃ¶ffentlichte er eine lange Liste mit seinen "Erfolgen" und kÃ¼ndigte an, weiterhin an der Mission arbeiten zu wollen, "den Feind durch Asymmetrie, Innovationsgeschwindigkeit und organisatorische StÃ¤rke zu besiegen". Medienberichten zufolge wird Fedorow durch den bisherigen Innenminister Ihor Klymenko ersetzt.
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende eine Regierungsumbildung angekÃ¼ndigt, die auch der ukrainischen MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko das Amt kostete. Das ukrainische Parlament hatte am Dienstag dem RÃ¼cktritt der gesamten Regierung zugestimmt. Selenskyj hat beim Posten des Verteidigungsministers und des AuÃŸenministers das Vorschlagsrecht.
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Ukrainischer Verteidigungsminister verliert Posten
- dts - 15. Juli 2026, 21:21 Uhr
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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hat im Zuge der angekÃ¼ndigten Kabinettsumbildung seinen Posten verloren. "Es war mir eine groÃŸe Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen", schrieb er am Mittwoch bei Telegram.
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