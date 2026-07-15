Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die franzÃ¶sische Nationalversammlung hat nach jahrelangen Debatten und mehrfachen Ã„nderungen einem Gesetz zur Sterbehilfe unter strengen Auflagen zugestimmt. Mit 291 zu 241 Stimmen billigten am Mittwoch die Abgeordneten den Entwurf, der zuvor mehrfach in der zweiten Parlamentskammer gescheitert war.
Premierminister SÃ©bastien Lecornu will nun Teile des Gesetzes dem Verfassungsrat vorlegen, bevor es endgÃ¼ltig in Kraft treten kann. Vorgesehen ist die Sterbehilfe fÃ¼r volljÃ¤hrige Franzosen, die an einer "schweren, unheilbaren und lebensbedrohlichen" Krankheit in einem "fortgeschrittenen oder terminalen Stadium" leiden. Die Erkrankung muss mit stÃ¤ndigen, unertrÃ¤glichen oder therapieresistenten kÃ¶rperlichen oder psychischen Schmerzen verbunden sein.
Der Patient muss seinen Wunsch gegenÃ¼ber einem Arzt frei Ã¤uÃŸern. Dieser entscheidet dann nach einer Beratung innerhalb von 15 Tagen. Nach einer zweitÃ¤gigen Bedenkzeit mÃ¼sste der Patient das tÃ¶dliche Mittel selbst verabreichen. Nur wenn er dazu nicht in der Lage ist, darf ein Arzt oder eine Pflegekraft dies Ã¼bernehmen. Die Entscheidung des Patienten muss am Tag des Eingriffs erneut vom Arzt bestÃ¤tigt werden.
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Frankreichs Nationalversammlung billigt Sterbehilfegesetz
- dts - 15. Juli 2026, 20:12 Uhr
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Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die franzÃ¶sische Nationalversammlung hat nach jahrelangen Debatten und mehrfachen Ã„nderungen einem Gesetz zur Sterbehilfe unter strengen Auflagen zugestimmt. Mit 291 zu 241 Stimmen billigten am Mittwoch die Abgeordneten den Entwurf, der zuvor mehrfach in der zweiten Parlamentskammer gescheitert war.
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