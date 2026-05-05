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Beatles-Witwe Yoko Ono lÃ¤sst Verkauf von "John-Lemon-Bier" stoppen

  • AFP - 5. Mai 2026, 12:45 Uhr
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Yoko Ono und John Lennon
Bild: AFP

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Ein franzÃ¶sisches Bier mit Zitronengeschmack und Ingwer darf nicht mehr "John Lemon" heiÃŸen: Yoko Ono, Witwe des Beatles-SÃ¤ngers John Lennon, will einer bretonischen Brauerei den Vertrieb des Bieres untersagen - und hat ihr damit zu einem Verkaufsschlager verholfen. Innerhalb weniger Tage seien tausende Flaschen verkauft worden, sagte Brauereichef AurÃ©lien Picard im westfranzÃ¶sischen Bannalec. "Es war vÃ¶llig verrÃ¼ckt, wir hatten GlÃ¼ck im UnglÃ¼ck", sagte er.

Ende MÃ¤rz hatte eine niederlÃ¤ndische Anwaltskanzlei im Auftrag von Yoko Ono mit hohen Geldstrafen gedroht, falls Picards Brauerei ihr "John Lemon"-Bier weiter vertreibt. SchlieÃŸlich einigten sich beide Seiten darauf, dass die Brauerei die rund 5000 bereits produzierten Flaschen noch verkaufen dÃ¼rfe. Als die Geschichte bekannt wurde, fanden die Flaschen reiÃŸenden Absatz.Â 

Nun muss ein neuer Name fÃ¼r das GebrÃ¤u gefunden werden, der nicht an den Beatles-SÃ¤nger erinnert. "Wir existieren seit zehn Jahren und haben immer schon Wortspiele mit den Bier-Namen gemacht", sagte Picard. Die Brauerei bietet unter anderem ein Dunkelbier namens "Mireille Mafieux" an, eine Anspielung auf SÃ¤ngerin Mireille Mathieu. Diese hat sich bislang noch nicht beschwert.

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