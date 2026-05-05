Forsa: AfD weiter klar vor Union

Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD liegt in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst weiterhin klar an der Spitze. Laut aktuellem RTL/ntv-"Trendbarometer" kommt sie erneut auf 27 Prozent und hÃ¤lt damit den Abstand von fÃ¼nf Prozentpunkten auf CDU/CSU, die weiterhin bei 22 Prozent liegen.



Die GrÃ¼nen legen um einen Prozentpunkt zu und erreichen mit 16 Prozent ihren besten Wert seit Anfang Mai 2023. Die Linke verliert hingegen einen Punkt und liegt nun bei 11 Prozent.



Die Werte aller Ã¼brigen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverÃ¤ndert, also weiterhin 12 Prozent fÃ¼r die SPD, 4 Prozent fÃ¼r die FDP und 8 Prozent fÃ¼r die noch kleineren Parteien inklusive BSW.



Die AfD bleibt auch bei der EinschÃ¤tzung der politischen Kompetenz vorn und liegt unverÃ¤ndert bei 14 Prozent. CDU/CSU verlieren hingegen einen Prozentpunkt und kommen nun auf 12 Prozent. Weiterhin trauen 8 Prozent den GrÃ¼nen am ehesten zu, die Probleme im Land zu lÃ¶sen, jeweils 5 Prozent sehen diese Kompetenz bei der SPD und der Linkspartei. Eine Mehrheit von 54 Prozent traut jedoch keiner Partei zu, die Probleme im Land am besten zu lÃ¶sen.



Die Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz steigt immer weiter und erreicht einen neuen HÃ¶chststand. 85 Prozent (+ 2 Prozentpunkte) der BundesbÃ¼rger sind aktuell mit seiner Arbeit unzufrieden. Nur noch 13 Prozent (- 2 Prozentpunkte) zeigen sich zufrieden. Auch unter den AnhÃ¤ngern der CDU/CSU Ã¼berwiegt die Kritik. Mit 53 Prozent sind mehr als die HÃ¤lfte von ihnen mit Merz unzufrieden.



Befragt worden waren 2.002 Personen vom 28. April bis 4. Mai 2026.

