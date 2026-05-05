US-Schauspieler Lively und Baldoni legen zÃ¤hen Rechtsstreit bei

Die US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni haben ihren jahrelangen schlagzeilentrÃ¤chtigen Rechtsstreit um VorwÃ¼rfe sexueller BelÃ¤stigung und Verleumdung beigelegt. Die beiden Stars erzielten am Montag (Ortszeit) eine auÃŸergerichtliche Einigung, wie ihre AnwÃ¤lte mitteilten. Eine Vergleichssumme wurde nicht genannt. Lively hatte Baldoni in einer Klage sexuelle BelÃ¤stigung bei Dreharbeiten vorgeworfen, Baldoni konterte mit VerleumdungsvorwÃ¼rfen.
Nach den Dreharbeiten zu dem 2024 in die Kinos gekommenen Film "Nur noch ein einziges Mal" hatte Lively sich Ã¼ber Baldonis Verhalten am Set beschwert und Klage gegen ihren Co-Star und Regisseur eingereicht. Sie warf ihm unter anderem vor, stÃ¤ndig Ã¼ber sein Sexualleben gesprochen zu haben. AuÃŸerdem habe Baldoni versucht, Sex-Szenen in den Film einzubauen, die nicht im Drehbuch standen und denen Lively nicht vorab zugestimmt hatte. Die durch die Serie "Gossip Girl" bekannt gewordene Lively warf Baldoni zudem vor, eine Schmutzkampagne gegen sie organisiert zu haben, um ihren Ruf zu ruinieren.
Baldoni hatte Lively und ihren Mann, den Hollywood-Star Ryan Reynolds, daraufhin wegen Verleumdung verklagt und mindestens 400 Millionen Dollar (350 Millionen Euro) Schadenersatz gefordert. Ein Richter wies Baldonis Klage im vergangenen Juni ab.
Auch ein Teil von Livelys VorwÃ¼rfen wurde von einem Richter abgewiesen. Andere VorwÃ¼rfe blieben dagegen bestehen, am 18. Mai hÃ¤tte ein Prozess beginnen sollen.
In einer gemeinsamen ErklÃ¤rung bezeichneten Livelys und Baldonis AnwÃ¤lte den Film am Montag als "eine Quelle des Stolzes" fÃ¼r "alle, die an seiner Entstehung mitgewirkt haben". Zugleich erklÃ¤rten sie, der Entstehungsprozess des Films sei mit "Herausforderungen verbunden" gewesen. Die von Lively "vorgebrachten Bedenken haben es verdient, angehÃ¶rt zu werden", hieÃŸ es weiter. "Wir hoffen aufrichtig, dass dies einen Abschluss ermÃ¶glicht und es allen Beteiligten erlaubt, konstruktiv und in Frieden voranzuschreiten."
Lively und Baldoni hatten ihren erbitterten Streit immer wieder auch Ã¼ber die Medien ausgetragen. Wenige Stunden nach der auÃŸergerichtlichen Einigung erschien Lively am Montagabend strahlend und in einem aufsehenerregenden pastellfarbenen Ballkleid mit TÃ¼ll-Schleppe zur legendÃ¤ren Met-Gala in New York.
Lifestyle
US-Schauspieler Lively und Baldoni legen zÃ¤hen Rechtsstreit bei
- AFP - 5. Mai 2026, 14:12 Uhr
Die US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni haben ihren jahrelangen schlagzeilentrÃ¤chtigen Rechtsstreit um VorwÃ¼rfe sexueller BelÃ¤stigung und Verleumdung beigelegt.
Die US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni haben ihren jahrelangen schlagzeilentrÃ¤chtigen Rechtsstreit um VorwÃ¼rfe sexueller BelÃ¤stigung und Verleumdung beigelegt. Die beiden Stars erzielten am Montag (Ortszeit) eine auÃŸergerichtliche Einigung, wie ihre AnwÃ¤lte mitteilten. Eine Vergleichssumme wurde nicht genannt. Lively hatte Baldoni in einer Klage sexuelle BelÃ¤stigung bei Dreharbeiten vorgeworfen, Baldoni konterte mit VerleumdungsvorwÃ¼rfen.
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