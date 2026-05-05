WHO: Hantavirus auf Schiff wurde von Mensch zu Mensch Ã¼bertragen

Hantaviren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Genf (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem sich auf einer Atlantik-Kreuzfahrt mehrere Personen mit dem Hantavirus infiziert haben und daran gestorben sind, geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon aus, dass die Ãœbertragung von Mensch zu Mensch erfolgte.



"Basierend auf den aktuellen Informationen stuft die das Risiko fÃ¼r die WeltbevÃ¶lkerung als niedrig ein", ist es in einer Mitteilung am Dienstag. Man werde die Situation weiter beobachten.



Seit dem 1. April, als die MV Hondius von Argentinien aus in Richtung Kapverden in See stach, sind von den 147 Passagieren und der Crew sieben Personen erkrankt, von denen drei gestorben und eine in kritischem Zustand sind, drei andere haben milde Symptome. Unter den Toten ist auch ein Deutscher. Das Schiff liegt weiterhin vor den Kapverden und steht unter QuarantÃ¤ne.



Die Ãœbertragung von Hantaviren auf den Menschen erfolgt normalerweise durch Kontakt mit kontaminiertem Urin, Kot oder Speichel infizierter Nagetiere oder durch Nagetierbisse. Eine Ãœbertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nur fÃ¼r das zur Gruppe der Hantaviren gehÃ¶rende "Andes-Virus" dokumentiert und ist laut WHO "selten".



Wenn eine Ãœbertragung zwischen Menschen stattfindet, wird diese mit engem und lÃ¤ngerem Kontakt in Verbindung gebracht, insbesondere innerhalb eines Haushalts oder unter Partnern. Am wahrscheinlichsten sei eine Ansteckung in der FrÃ¼hphase der Erkrankung, wenn das Virus besonders ansteckend ist, so die WHO.



Beim Menschen treten Symptome in der Regel ein bis acht Wochen nach der Ansteckung auf und umfassen typischerweise Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Beschwerden wie Bauchschmerzen, Ãœbelkeit oder Erbrechen. SpÃ¤ter sind Husten, Atemnot, FlÃ¼ssigkeitsansammlung in der Lunge und Schock, sowie niedriger Blutdruck, BlutgerinnungsstÃ¶rungen oder Nierenversagen mÃ¶glich - mit dem Risiko eines tÃ¶dlichen Ausgangs.

