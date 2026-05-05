Urteil aus Bayern: Mann muss teures Hochzeitsgeschenk nach Trennung herausgeben

Darstellung der Justitia

Ein Mann aus Bayern muss ein Cabrio herausgeben, das er seiner Frau zur Hochzeit schenkte. Das teure Hochzeitgeschenk gehÃ¶rt der mittlerweile von ihm getrennt lebenden Frau, wie das Oberlandesgericht NÃ¼rnberg mitteilte.

Ein Mann aus Bayern muss ein Cabrio herausgeben, das er seiner Frau zur Hochzeit schenkte. Das teure Hochzeitgeschenk gehÃ¶rt der mittlerweile von ihm getrennt lebenden Frau, wie das Oberlandesgericht NÃ¼rnberg am Dienstag mitteilte. Sie war im zweiten Teil der Zulassungsbescheinigung eingetragen. (Az.: 11 UF 940/25)



Das Paar lebte seit dem Scheitern der Beziehung getrennt. Nachdem die Frau das Auto in eine Werkstatt brachte, holte der Mann es mit seinem ZweitschlÃ¼ssel ab und weigerte sich, es ihr wieder zu geben. Kurz vor der Hochzeit hatte er es auf dem Namen seiner Firma zur gemeinsamen Nutzung gekauft.



Nach der Hochzeit Ã¼bergab er der Frau auf einer Tropeninsel die verpackten Kennzeichen. Als das Paar von der Hochzeitsreise zurÃ¼ckkehrte, wurde die Frau in den zweiten Teil der Zulassungsbescheinigung eingetragen. Sie erhielt den HauptschlÃ¼ssel. Zudem schloss sie die Haftpflichtversicherung ab. Die Steuer und die Benzinkosten trug hingegen die Firma.



Vor Gericht klagte die Frau auf Herausgabe des Autos. Sie bekam nun Recht. Das Cabrio war ein Hochzeitsgeschenk, wie die Richter entschieden. Bei der Eintragung auf der Zulassungsstelle habe sich das Paar stillschweigend Ã¼ber den Eigentumswechsel geeinigt. Dass die Steuer und die Kosten fÃ¼r das Benzin von der Firma getragen wurden, stehe dem nicht entgegen.



Aus dem Gebot der ehelichen Lebensgemeinschaft ergebe sich die Pflicht, sich gegenseitig die Nutzung von HaushaltsgegenstÃ¤nden zu gestatten, auch wenn einer von beiden AlleineigentÃ¼mer sei. Das Cabrio ist laut Gericht ein solcher Haushaltsgegenstand, weil es zur gemeinsamen Nutzung gekauft wurde. Mit dem Scheitern der Ehe verlor der Mann jedoch das Mitbenutzungsrecht.