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Wagenknecht fordert RÃ¼cktritt der Bundesregierung

  • dts - 5. Mai 2026, 12:12 Uhr
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Sahra Wagenknecht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht fordert den RÃ¼cktritt der Bundesregierung. Die schwarz-rote Koalition um Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) ist am Mittwoch seit einem Jahr im Amt.

"Friedrich Merz ist ein Jahr im Amt, und man kann nur hoffen, dass den BÃ¼rgern ein zweites erspart bleibt", sagte die BSW-GrÃ¼nderin der "Welt" (Mittwochausgabe). Merz und Klingbeil machten eine Politik, die niemand gewÃ¤hlt habe und die Land und Leute ruiniere.

Merz unterbiete "in Sachen Kompetenz und Beliebtheit" seinen VorgÃ¤nger Olaf Scholz (SPD), so Wagenknecht. In Umfragen sanken die Zustimmungswerte des Kanzlers zuletzt auf einen Tiefstand. Ein Ende dieser verkorksten Koalition wÃ¤re das Beste fÃ¼r Deutschland, bevor der Schaden, den sie anrichte, nicht mehr rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht werden kÃ¶nne, kommentierte die frÃ¼here BSW-Chefin.

Wagenknecht schlÃ¤gt einen "neuen Weg fÃ¼r die Demokratie" vor. Ein Kabinett mit kompetenten und bÃ¼rgernahen Fachleuten, das sich seine Mehrheit im Parlament jeweils in der Sache suche und keine Fraktion dabei ausgrenze, solle die GeschÃ¤fte Ã¼bernehmen. Dann hÃ¤tten wir wieder ein politisches System, das sich zu Recht Demokratie nennen kÃ¶nnte. Das Modell solle den Namen "BÃ¼rgerregierung" tragen, weil es die besten Chancen biete, dass sich der Mehrheitswille der BÃ¼rger tatsÃ¤chlich in der Politik durchsetze.

Die Wagenknecht-Partei scheiterte bei der Bundestagswahl im Februar 2025 nur knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde. Im Februar 2026 reichte sie Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe fÃ¼r eine NeuauszÃ¤hlung ein.

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