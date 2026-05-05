Politico-Journalist von Fraktionsparty geworfen

Gordon Repinski (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politico-Journalist Gordon Repinski ist am Montag von einer gemeinsamen Party der Unions- und SPD-Fraktion geworfen worden. Am Abend hatten Jens Spahn (CDU), Matthias Miersch (SPD) und Alexander Hoffmann (CSU) in die "Ossis Bar" ins Souterrain der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft geladen.



Repinski war nach eigenen Angaben ebenfalls eingeladen, und das sogar schriftlich - Journalisten waren dort aber dann offenbar doch nicht erwÃ¼nscht. "Wir mÃ¶gen Sie natÃ¼rlich, aber heute nur fÃ¼r Abgeordnete", zitiert Repinski den Parlamentarischen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der CDU/CSU-Fraktion, Hendrik Hoppenstedt. Jens Spahn soll beigepflichtet haben.



Was Repinski noch vor dem Rauswurf beobachten konnte: "Smalltalk in Gruppen mit einem GetrÃ¤nk, am Anfang tendenziell in SPD und Union getrennt. Matthias Miersch und Lina Seitzl standen zusammen. Kurz danach kam Jakob Blankenburg, es folgte Paul Ziemiak."



Spahn wird sich am Dienstagnachmittag, wie 12 Monate nach Start der Legislaturperiode Ã¼blich, der Wiederwahl als Chef der Unionsfraktion stellen. Einen Gegenkandidaten gibt es voraussichtlich nicht.

