Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundestagsabgeordnete der Linken und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Clara BÃ¼nger wird sich erneut zur Wahl in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) zur Beaufsichtigung der Nachrichtendienste stellen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Eine entsprechende Entscheidung fÃ¤llte demnach der Vorstand der Linksfraktion am Montag.
BÃ¼nger sagte dem RND, eine Wahl wÃ¤re ein wichtiges Signal, nicht fÃ¼r sie persÃ¶nlich, sondern fÃ¼r die ArbeitsfÃ¤higkeit des Parlaments. Das Parlamentarische Kontrollgremium kÃ¶nne seine Aufgabe nur erfÃ¼llen, wenn auch die Opposition wirksam beteiligt sei. Gerade bei der Kontrolle der Nachrichtendienste gehe es nicht um Parteitaktik, sondern um Vertrauen, Verantwortung und ein starkes Parlament gegenÃ¼ber einem besonders sensiblen Bereich staatlicher Macht.
Im Juni letzten Jahres war die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek als Kandidatin durchgefallen. Im November verfehlte auch BÃ¼nger die erforderliche Mehrheit. Da auch die AfD-Kandidaten durchfielen, ist der GrÃ¼nen-Abgeordnete Konstantin von Notz neben drei Unionsabgeordneten und zwei SPD-Vertretern der einzige Oppositionsvertreter in dem Gremium. Das PKGr bekommt Zugang zu sensiblen Informationen und tagt deshalb unter strenger Geheimhaltung in einem abhÃ¶rsicheren Raum.
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Linke will erneut in Geheimdienst-Kontrollgremium
- dts - 5. Mai 2026, 06:29 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundestagsabgeordnete der Linken und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Clara BÃ¼nger wird sich erneut zur Wahl in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) zur Beaufsichtigung der Nachrichtendienste stellen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Eine entsprechende Entscheidung fÃ¤llte demnach der Vorstand der Linksfraktion am Montag.
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