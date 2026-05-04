Dax stÃ¼rzt am Mittag ins Minus - Autobauer unter Druck

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem leicht positiven Start in die Handelswoche bis zum Mittag klar ins Minus gestÃ¼rzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.200 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Donnerstag.



Am unteren Ende der Kursliste tummelten sich nach den jÃ¼ngsten Zolldrohungen aus Washington die Papiere der Autobauer. Aber auch RWE und Deutsche Post standen unter Druck. Zu den wenigen Gewinnern gehÃ¶rten die Aktien von Rheinmetall, Brenntag und Symrise.



"Nach einer hervorragend verlaufenden US-Berichtssaison, speziell bei den Halbleiterunternehmen und den Big-Techs, beginnt nun langsam wieder eine Phase der Makrodaten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Der Fokus richte sich dabei verstÃ¤rkt auf den Arbeitsmarkt in den USA und die zukÃ¼nftige Geldpolitik in den USA wegen der RedebeitrÃ¤ge von elf US-Notenbankern.



"Die hÃ¶heren Energiepreise werden nicht gerÃ¤uschlos an der Realwirtschaft vorbeiziehen, und ebenfalls die Situation auf dem internationalen DÃ¼ngemittelmarkt dÃ¼rfte noch fÃ¼r Preisturbulenzen im Lebensmittelsektor sorgen. Die nachgelagerten Auswirkungen machen es fÃ¼r viele Investoren schwer, den Gesamtkontext zu den Quartalsergebnissen und dem Konsumverhalten herzustellen. Es zeigen sich bereits an einigen NebenkriegsschauplÃ¤tzen entsprechende Ã„nderungen."



"Im Dax dreht sich weiterhin alles um die Situation im Nahen Osten. Die beginnende Hauptversammlungssaison spÃ¼lt zwar Gelder in die Kassen der AktionÃ¤re, doch bleibt es derzeit fraglich, ob diese wieder an den europÃ¤ischen AktienmÃ¤rkten reinvestiert werden. In Europa werden in dieser Handelswoche noch einige wichtige Unternehmenskennzahlen unter anderem von Novo Nordisk, HSBC und Shell erwartet. In den USA wird Palantir seine Ergebnisse prÃ¤sentieren und Auskunft Ã¼ber die AktivitÃ¤ten im KI-Sektor geben", sagte Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1696 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8550 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.540 US-Dollar gezahlt (-1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 124,80 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 113,50 US-Dollar, das waren 4,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

