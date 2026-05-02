Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 spielt in der nÃ¤chsten Saison wieder in der 1. FuÃŸball-Bundesliga. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
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Schalke steigt wieder in die Bundesliga auf
- dts - 2. Mai 2026, 22:25 Uhr
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Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 spielt in der nÃ¤chsten Saison wieder in der 1. FuÃŸball-Bundesliga. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
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