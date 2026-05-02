Schalke steigt wieder in die Bundesliga auf

Ausbau der Solarenergie in Deutschland deutlich verlangsamt Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich verlangsamt. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Samstag in Mehr

ADAC: Tankrabatt wird nicht vollstÃ¤ndig weitergegeben MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuersenkung auf Kraftstoffe hat sich laut ADAC nur teilweise auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt. Das teilte der Automobilclub Mehr