Sport

FC Bayern MÃ¼nchen ist deutscher FuÃŸballmeister

  • dts - 19. April 2026, 19:24 Uhr

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich am 30. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Die MÃ¼nchener holten sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart den Titel zum 35. Mal.

Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.

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