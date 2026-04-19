MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich am 30. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Die MÃ¼nchener holten sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart den Titel zum 35. Mal.
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Sport
FC Bayern MÃ¼nchen ist deutscher FuÃŸballmeister
- dts - 19. April 2026, 19:24 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich am 30. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Die MÃ¼nchener holten sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart den Titel zum 35. Mal.
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