FC Bayern MÃ¼nchen ist deutscher FuÃŸballmeister

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich am 30. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Die MÃ¼nchener holten sich mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart den Titel zum 35. Mal.



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