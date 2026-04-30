Gauck ruft CDU zu Ã–ffnung zur Linkspartei auf

Joachim Gauck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Joachim Gauck hat sich angesichts mÃ¶glicher Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt offen gezeigt fÃ¼r eine Regierung der CDU mit der Linkspartei.



Sollte die AfD aus der Landtagswahl im September als stÃ¤rkste Kraft hervorgehen und ohne die Linke keine demokratische Mehrheit mehr zustande kommen, werde die CDU von ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss abrÃ¼cken und auch auf die Linkspartei zugehen mÃ¼ssen. "Wir brauchen dann die groÃŸe Koalition aller Gegner der AfD, und sie schlieÃŸt selbstverstÃ¤ndlich auch die Linkspartei ein", sagte Gauck der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe). "Die Union wird diese KrÃ¶te im Ernstfall schlucken mÃ¼ssen. Sie braucht ja keine LiebeserklÃ¤rung abzugeben."



Gauck, der sich auch als Bundesbeauftragter fÃ¼r die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit stets ausgesprochen kritisch zur Linken als SED-Nachfolgepartei geÃ¤uÃŸert hatte, warnte vor schwindendem Vertrauen in demokratische Institutionen. Dieses sei direkte Folge von Handlungsdefiziten der politischen Mitte. Drei Viertel der Deutschen seien mit den Leistungen der Regierenden unzufrieden.



"Politik muss offenkundige Probleme benennen und LÃ¶sungsansÃ¤tze anbieten", so Gauck. Wer Menschen zurÃ¼ckgewinnen wolle, die zur AfD abgewandert seien, mÃ¼sse Ã¼berzeugendere Ergebnisse liefern. "Wir brauchen weniger Ã¶ffentlichen Streit in der Koalition und mehr Mut bei den erforderlichen Reformen. Insofern gÃ¤be es viele Anschlussstellen fÃ¼r GesprÃ¤che mit Menschen, die man mit besserer Politik zurÃ¼ckgewinnen kann."



Gleichzeitig bekrÃ¤ftigte Gauck, dass die AfD in ihrer heutigen RadikalitÃ¤t entschlossen bekÃ¤mpft werden mÃ¼sse. "Ich finde auch die vaterlandsgefÃ¤hrdende Haltung der AfD zu Putins Angriffskrieg unertrÃ¤glich. Wenn und solange die Partei den Weg der Disruption wÃ¤hlt, ist sie absoluter Gegner", so Gauck.



Auf Landesebene dÃ¼rfe es keine Koalitionen mit der Rechtspartei geben. Anders sei das seiner Ansicht nach auf kommunaler Ebene. "Wenn ein BÃ¼rgermeister Regelungen fÃ¼r KindergÃ¤rten oder eine UmgehungsstraÃŸe trifft, die auf kommunaler Ebene schlecht ohne die AfD gelÃ¶st werden kÃ¶nnen, finde ich es nicht unbedingt problematisch, wenn die AfD zustimmt."



Statt einer Brandmauer zwischen Konservativen und AfD schwebe ihm "eine befestigte Grenze" vor, sagte Gauck. "Diese Grenze muss klar sein. Aber es gibt einen Grenzverkehr, und wir mÃ¼ssen mit denen reden, die noch auf Sachargumente hÃ¶ren."

