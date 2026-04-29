Dax lÃ¤sst nach - Preise fÃ¼r Ã–l und Gas steigen stark an

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.955 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start drehte der Dax schnell ins Minus und schwankte anschlieÃŸend unter dem Schlussstand vom Dienstag.



"Mehr als eine Stabilisierung des Dax auf dem Niveau von 24.000 Punkten war heute nicht drin", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Einerseits Ã¼bt der Konflikt im Nahen Osten Ã¼ber die Energiepreise Druck auf die Wirtschaft, auf die Inflation und damit auf die Geldpolitik der groÃŸen Notenbanken aus. Andererseits kÃ¶nnen viele Unternehmensdaten positiv Ã¼berraschen und den trÃ¼ben Konjunkturaussichten trotzen. Dieses ambivalente Umfeld nutzte der Dax heute fÃ¼r eine Fortsetzung der Konsolidierung."



Mit Sorge blickten die Anleger auf die weiter steigenden RohÃ¶lpreise und und mit Spannung auf die anstehende Reaktion der US-Zentralbank Federal Reserve, so Lipkow. "Die fÃ¼r Deutschland verÃ¶ffentlichten Verbraucherpreise lagen mit einem Anstieg in der Jahresrate von 2,9 Prozent und in der Monatsrate von 0,5 Prozent im Rahmen der Erwartungen und leicht darunter. Noch zeigen sich also keine dynamischen Inflationstendenzen in Deutschland", erklÃ¤rte der Analyst. "In den anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern hatten sich diese teilweise bereits bemerkbar gemacht."



Die Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks mÃ¼ssten abschÃ¤tzen, wie stabil sich die Konjunktur in den betroffenen LÃ¤ndern darstelle und welche negativen Auswirkungen der Konflikt im Nahen Osten auf die Preise und den Konsum haben werde. "Keine leichte Aufgabe, die sowohl bei einer Ãœberreaktion als auch bei einem zu langen Warten negative Folgen haben kann", so Lipkow. "Der Aktionsradius der Notenbanken ist damit insgesamt relativ klein."



Bis kurz vor Handelsschluss rangierten die Papiere von Adidas, Scout 24, Infineon und Airbus an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Siemens Healthineers sowie die Papiere der RÃ¼ckversicherer MÃ¼nchener RÃ¼ck und Hannover RÃ¼ck wieder.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 47 Euro und damit acht Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 117,60 US-Dollar, das waren 5,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1696 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8550 Euro zu haben.

