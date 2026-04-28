US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis sinkt

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.142 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.139 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.029 Punkten 1,0 Prozent im Minus.



Anleger wÃ¤gten am Dienstag die Folgen ab, die der Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC haben kÃ¶nnte. Zudem sorgte angesichts eines mÃ¶glichen BÃ¶rsengang von OpenAI ein Bericht das Wall Street Journals Ã¼ber angebliche Zielverfehlungen des Softwareunternehmens fÃ¼r Aufruhr an den BÃ¶rsen. Marktteilnehmer sehen darin ein Signal dafÃ¼r, inwiefern sich die Erwartungen an "KÃ¼nstliche Intelligenz" erfÃ¼llen werden.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1713 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8538 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.598 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,21 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 111,10 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

