Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Generalbundesanwalt: MutmaÃŸlicher russischer Spion in Berlin festgenommen . Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Generalbundesanwalt: MutmaÃŸlicher russischer Spion in Berlin festgenommen
- dts - 29. April 2026, 09:42 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Berlin: Generalbundesanwalt: MutmaÃŸlicher russischer Spion in Berlin festgenommen . Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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