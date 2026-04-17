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Iran gibt StraÃŸe von Hormus wÃ¤hrend Waffenruhe im Libanon frei

  • dts - 17. April 2026, 15:06 Uhr

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Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Teheran: Iran gibt StraÃŸe von Hormus wÃ¤hrend Waffenruhe im Libanon frei. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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