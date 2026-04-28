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Zwei Tote und ein schwerverletzter Mensch nach SchÃ¼ssen in Haus in Sachsen

  • AFP - 28. April 2026, 14:24 Uhr
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Polizeiabsperrung
Bild: AFP

Bei einem Einsatz infolge mÃ¶glicher SchÃ¼sse ist die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt in Sachsen auf zwei tote und einen schwerverletzten Menschen gestoÃŸen. Hinweise auf einen flÃ¼chtigen TÃ¤ter gebe es nicht, erklÃ¤rten die Beamten.

Bei einem Einsatz infolge mÃ¶glicher SchÃ¼sse ist die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt in Sachsen auf zwei tote und einen schwerverletzten Menschen gestoÃŸen. Wie die Beamten in Dresden mitteilten, gingen am Dienstagmittag Notrufe wegen SchÃ¼ssen in dem Haus ein. Vor Ort stieÃŸen EinsatzkrÃ¤fte auf die beiden Leichen und den schwerverletzten Menschen.

Die Beamten sperrten den Ereignisort ab und sicherten Spuren. Hinweise auf einen flÃ¼chtigen TÃ¤ter gebe es nicht, erklÃ¤rten sie. Die Polizei gehe nicht von einer Gefahr fÃ¼r die BevÃ¶lkerung aus und werde weiter informieren.

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