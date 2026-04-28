Gesundheit

Umfrage: Jeder dritte junge Mensch mit Depressionen nutzt KI als Psychocoach

  • AFP - 28. April 2026, 14:12 Uhr
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Mann auf Bank
Bild: AFP

Jeder dritte jÃ¼ngere Mensch mit Depressionen nutzt einer Umfrage zufolge KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) als Psychocoach. 35 Prozent sprechen mit KI Ã¼ber die Erkrankung, wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe mitteilte.

Jeder dritte jÃ¼ngere Mensch mit Depressionen nutzt einer Umfrage zufolge KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) als Psychocoach. 35 Prozent sprechen mit KI Ã¼ber die Erkrankung, wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe am Dienstag mitteilte. Zehn Prozent reden sogar in lÃ¤ngeren Dialogen wie mit einem Menschen darÃ¼ber. Als Hauptnutzungsmotiv gaben 56 Prozent an, einfach mit jemandem Ã¼ber ihre Probleme sprechen zu wollen.

46 Prozent hoffen, so ihre Erkrankung selbst in den Griff bekommen zu kÃ¶nnen. 41 Prozent suchen Aufmunterung und Zuspruch. Vier von zehn informieren sich Ã¼ber TherapiemÃ¶glichkeiten. Die GesprÃ¤che mit den Chatbots bewerten 85 Prozent als hilfreich. Zwei Drittel empfanden im GesprÃ¤ch mit der KI sogar so etwas wie NÃ¤he.

Dennoch empfinden es 57 Prozent der Befragten bedrÃ¼ckend, sich mit einem Computerprogramm zu unterhalten. 53 Prozent gaben an, dass sie nach der Nutzung verstÃ¤rkt Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid hatten.Â 62 Prozent waren der Meinung, dass die KI einen Gang zum Arzt oder Psychotherapeuten Ã¼berflÃ¼ssig gemacht habe.

KI ersetze weder eine professionelle Diagnostik noch sei sei eine leitliniengerechte Behandlung, warnte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Ulrich Hegerl. "Die antidepressive Wirksamkeit und mÃ¶gliche unerwÃ¼nschte Folgen sind kaum erforscht", fÃ¼gte er hinzu.

Betroffenen riet er dazu, sich an HausÃ¤rzte, Psychiater oder psychologische Psychotherapeuten zu wenden. FÃ¼r die Erhebung wurden 2500 Menschen zwischen 16 und 39 Jahren befragt.

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