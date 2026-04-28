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Verdacht auf Spionage an Gleisen nahe Kaserne: Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen

  • AFP - 28. April 2026, 13:41 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Wegen des Verdachts auf mÃ¶gliche SpionageaktivitÃ¤ten an Bahngleisen nahe einer Kaserne in Nordrhein-Westfalen haben Ermittler zwei Objekte durchsucht. Dies teilten die Polizei in Bielefeld und die Dortmunder Staatsanwaltschaft mit.

Wegen des Verdachts auf mÃ¶gliche SpionageaktivitÃ¤ten an Bahngleisen nahe einer Kaserne in Nordrhein-Westfalen haben Ermittler am Dienstag zwei Objekte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 43-jÃ¤hrigen Litauer aus Detmold, wie die Polizei in Bielefeld und die Dortmunder Staatsanwaltschaft mitteilten. AuslÃ¶ser der Ermittlungen war der Fund einer Kamera im September 2025 an Bahngleisen in Minden.

Das GerÃ¤t war in etwa fÃ¼nf Metern HÃ¶he an einem Lichtmast im Bereich von Bahngleisen angebracht. Es sei so positioniert gewesen, dass "neben dem Personenverkehr grundsÃ¤tzlich auch Gleise des GÃ¼terverkehrs" erfasst werden konnten, hieÃŸ es.

Die Kamera befand sich zudem in der NÃ¤he des deutsch-britischen PionierbrÃ¼ckenbataillons 130. Daher kÃ¶nne nicht ausgeschlossen werden, dass die Kamera auch den Zweck verfolgte, Ã¼ber die militÃ¤rische Einrichtung Informationen zu erlangen.

Durchsucht wurden der Wohnort und die Arbeitsstelle des VerdÃ¤chtigen in Detmold und Bad Salzuflen. Die Ermittlungen laufen wegen des Anfangsverdachts der AgententÃ¤tigkeit zu Sabotagezwecken. Hinweise auf mÃ¶gliche Auftraggeber oder HintergrÃ¼nde der mutmaÃŸlichen AusspÃ¤hung lagen nicht vor. Die Durchsuchungen dauerten zunÃ¤chst an.

Das deutsch-britische PionierbrÃ¼ckenbataillon 130 ist in der Herzog-von-Braunschweig-Kaserne in Minden stationiert. Nach Angaben der Bundeswehr verfÃ¼gt es als einziges Bataillon innerhalb der Nato Ã¼ber das SchwimmbrÃ¼ckensystem M3, mit dem provisorische BrÃ¼cken Ã¼ber FlÃ¼sse und GewÃ¤sser fÃ¼r Fahrzeuge und Truppen gebaut werden kÃ¶nnen.

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