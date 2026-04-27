Statistik: Jedes sechste Todesopfer im StraÃŸenverkehr ist Fahrradfahrer

Fahrradstreifen in Dortmund

Der Anteil der Fahrradfahrer an den Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. 16,4 Prozent der im StraÃŸenverkehr ums Leben gekommenen Menschen waren Fahrradfahrer, wie das wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Der Anteil der Fahrradfahrer an den Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. 16,4 Prozent der im StraÃŸenverkehr ums Leben gekommenen Menschen waren Fahrradfahrer, wie das wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und von 20,6 Prozent im Vergleich zu 2015.Â



Der Anstieg ist den Statistikern zufolge vor allem auf eine zunehmende Zahl von E-Bike-Nutzern zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Besonders gefÃ¤hrdet sind Ã¤ltere Menschen: 61,5 Prozent der tÃ¶dlich verunglÃ¼ckten Radfahrer waren 65 Jahre oder Ã¤lter. Unter den getÃ¶teten E-Bike-Fahrern lag der Anteil der Ãœber-65-JÃ¤hrigen sogar bei 67,3 Prozent.Â



Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 95.794 FahrradunfÃ¤lle mit Personenschaden. Bei 66,5 Prozent der UnfÃ¤lle war ein zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt. Davon handelte es sich in 69,8 Prozent der FÃ¤lle um einen Autofahrer. War ein Autofahrer beteiligt, traf in nur 25,3 Prozent der FÃ¤lle die Hauptschuld den Fahrradfahrer.Â