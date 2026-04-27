Mehr Radfahrer sterben im StraÃŸenverkehr

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge des E-Bike-Booms nutzen Menschen stÃ¤rker das Fahrrad, um von A nach B zu gelangen. Das zeigt sich auch in den Unfallzahlen.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, war im Jahr 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen jede sechste (16,4 Prozent) im StraÃŸenverkehr getÃ¶tete Person mit dem Fahrrad unterwegs.
Insgesamt starben im vergangenen Jahr 462 Radfahrer bei einem Unfall, darunter 217 mit einem Pedelec - umgangssprachlich auch als E-Bike bezeichnet. Die Zahl der getÃ¶teten Radfahrenden insgesamt ist damit gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu 2015 nahm sie um 20,6 Prozent zu. Der Anstieg ist auf die zunehmende Zahl von getÃ¶teten Pedelec-Nutzenden zurÃ¼ckzufÃ¼hren (2024: 195 GetÃ¶tete; 2015: 36 GetÃ¶tete).
Zum Vergleich: Insgesamt war die Zahl der Verkehrstoten im letzten Jahr 1,8 Prozent hÃ¶her als im Jahr 2024 und ging gegenÃ¼ber dem Jahr 2015 um 18,4 Prozent zurÃ¼ck.
Ã„ltere Radfahrende sind im StraÃŸenverkehr besonders gefÃ¤hrdet. Im Jahr 2025 waren 61,5 Prozent der tÃ¶dlich verunglÃ¼ckten Fahrradfahrer 65 Jahre und Ã¤lter. WÃ¤hrend der entsprechende Anteil bei tÃ¶dlich VerunglÃ¼ckten mit FahrrÃ¤dern ohne Hilfsmotor bei 56,3 Prozent lag, waren 67,3 Prozent der getÃ¶teten Pedelec-Fahrenden 65 Jahre oder Ã¤lter.
An einem GroÃŸteil (66,5 Prozent) der 95.794 FahrradunfÃ¤lle mit Personenschaden war ein zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt. In 69,8 Prozent der FÃ¤lle war dies ein Autofahrer (44.463 UnfÃ¤lle).
Knapp ein Drittel (31,1 Prozent) der FahrradunfÃ¤lle mit Personenschaden sind AlleinunfÃ¤lle, das heiÃŸt, es war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Gab es einen Unfallgegner, trugen Fahrradfahrer an knapp drei von zehn dieser UnfÃ¤lle mit Personenschaden die Hauptschuld (28,6 Prozent). Je nach Unfallgegner zeigen sich allerdings Unterschiede: Bei UnfÃ¤llen mit FuÃŸgÃ¤ngern wurde der Person auf dem Fahrrad hÃ¤ufiger (58,1 Prozent) die Hauptschuld angelastet. Kollisionen mit KraftrÃ¤dern wurden in der HÃ¤lfte (54,7 Prozent) der FÃ¤lle von den Radfahrern verschuldet. Waren Autofahrer beteiligt, trugen die Radfahrenden in 25,3 Prozent der FÃ¤lle die Hauptschuld. Bei FahrradunfÃ¤llen mit GÃ¼terkraftfahrzeugen lag der Anteil noch darunter: Zu 21,4 Prozent wurde hier die Hauptschuld bei dem Radler gesehen.
Im Jahr 2025 gab es insgesamt 1.038 UnfÃ¤lle mit Personenschaden, an denen eine Person zu FuÃŸ und eine Person auf einem Pedelec beteiligt waren. Bei weiteren 3.399 UnfÃ¤llen war jeweils eine Person zu FuÃŸ und eine Person auf einem Fahrrad ohne Hilfsmotor beteiligt. Dabei kam es bei den Pedelec-UnfÃ¤llen etwas hÃ¤ufiger zu Verletzungen der Beteiligten: In diesen FÃ¤llen kamen auf 100 UnfÃ¤lle mit Personenschaden im Schnitt 16 Schwerverletzte und 119 Leichtverletzte. GetÃ¶tet wurde niemand. Bei Kollisionen mit FahrrÃ¤dern ohne Hilfsmotor kamen auf 100 solcher UnfÃ¤lle 0,2 GetÃ¶tete, 14 Schwer- und 110 Leichtverletzte, so die Statistiker.
Brennpunkte
Mehr Radfahrer sterben im StraÃŸenverkehr
- dts - 27. April 2026, 08:16 Uhr
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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge des E-Bike-Booms nutzen Menschen stÃ¤rker das Fahrrad, um von A nach B zu gelangen. Das zeigt sich auch in den Unfallzahlen.
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