Dritter deutlicher Anstieg in Folge: MilitÃ¤rausgaben in Deutschland steigen um 24 Prozent

MilitÃ¤rausgaben sind gestiegen

Deutschlands RÃ¼stungsausgaben sind im vergangenen Jahr um mehr als ein FÃ¼nftel in die HÃ¶he geschnellt. Die Bundesrepublik gab dem Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstitut zufolge 2025 24 Prozent mehr fÃ¼r das MilitÃ¤r aus als im Vorjahr.

Deutschlands RÃ¼stungsausgaben sind im vergangenen Jahr um mehr als ein FÃ¼nftel in die HÃ¶he geschnellt. Sie erhÃ¶hten sich um 24 Prozent auf 97 Milliarden Euro, wie aus einem Bericht des Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts (Sipri) hervorgeht. Deutschland hatte damit 2025 die viertgrÃ¶ÃŸten MilitÃ¤rausgaben der Welt. Global betrachtet stiegen die Ausgaben fÃ¼r Verteidigung im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent auf knapp 2,89 Â Billionen Dollar (2,46 Billionen Euro).



Hauptgrund fÃ¼r den weltweiten Anstieg war Sipri zufolge ein Plus von 14 Prozent bei den MilitÃ¤rausgaben in Europa. Die laufenden AufrÃ¼stungsbestrebungen der europÃ¤ischen Nato-Staaten hÃ¤tten zum grÃ¶ÃŸten jÃ¤hrlichen Ausgabenwachstum in Mittel- und Westeuropa seit dem Ende des Kalten Krieges gefÃ¼hrt.



In Deutschland war es das dritte Jahr in Folge mit einem zweistelligen prozentualen Anstieg der MilitÃ¤rausgaben. Die Bundesrepublik habe im vergangenen Jahr 2,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) fÃ¼r Verteidigung ausgegeben und damit erstmals seit 1990 die Zwei-Prozent-Marke Ã¼berschritten, hieÃŸ es in dem Sipri-Bericht. Bis 2029 will die Bundesrepublik bereits 3,5 Prozent des BIP fÃ¼r Verteidigung ausgeben.



Die 29 europÃ¤ischen Nato-Staaten gaben dem Bericht zufolge 2025 zusammen 559 Milliarden Dollar fÃ¼r Verteidigung aus. "2025 stiegen die MilitÃ¤rausgaben der europÃ¤ischen Nato-Mitglieder so schnell wie seit 1953 nicht mehr", erklÃ¤rte Sipri-Forscher Jade Guiberteau Ricard. Dies spiegele das anhaltende Streben Europas nach SelbststÃ¤ndigkeit sowie den zunehmenden Druck der USA wider, die Lastenteilung innerhalb des VerteidigungsbÃ¼ndnisses zu stÃ¤rken.



Der weltweite Anstieg der RÃ¼stungsausgaben um 2,9 Prozent fiel deutlich geringer aus als im Vorjahr, als das Plus bei 9,7 Prozent lag. Dies ist dem Bericht zufolge jedoch vor allem auf einen RÃ¼ckgang der US-MilitÃ¤rausgaben zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Diese gingen um 7,5 Prozent auf 954 Milliarden Dollar (814 Milliarden Euro) zurÃ¼ck. Hauptgrund war, dass die USA keine neue Ukraine-UnterstÃ¼tzung bewilligten. AuÃŸerhalb der USA stiegen die Ausgaben demnach um 9,2 Prozent.



Die Vereinigten Staaten fÃ¼hrten die weltweite Rangliste der LÃ¤nder mit den hÃ¶chsten Verteidigungsausgaben 2025 dennoch weiter mit groÃŸem Abstand an. Es folgen China, Russland und Deutschland.



"Die weltweiten MilitÃ¤rausgaben stiegen 2025 erneut, da die Staaten auf ein weiteres Jahr mit Kriegen, Unsicherheit und geopolitischer UmbrÃ¼che mit groÃŸangelegten AufrÃ¼stungsprogrammen reagierten", erklÃ¤rte Sipri-Forscher Xiao Liang. Angesichts der Vielzahl aktueller Krisen und der langfristigen MilitÃ¤rziele vieler Staaten werde sich der Anstieg wahrscheinlich auch 2026 und darÃ¼ber hinaus fortsetzen.



Auch Russland, das 2022 seine Vollinvasion der Ukraine begonnen hatte, erhÃ¶hte seine MilitÃ¤rausgaben laut dem neuen Sipri-Bericht. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent auf geschÃ¤tzt 190 Milliarden Dollar - dies entspricht geschÃ¤tzt 7,5 Prozent des BIP des Landes.



Einen massiv hÃ¶heren Anteil an der Wirtschaftsleistung hatten die RÃ¼stungsausgaben in der angegriffenen Ukraine: Dort entsprachen sie 40 Prozent des BIP - so viel wie in keinem anderen Land der Welt. Die Ukraine erhÃ¶hte laut Sipri 2025 ihre RÃ¼stungsausgaben um 20 Prozent auf geschÃ¤tzt etwa 84,1 Milliarden Dollar.



In einer anderen Kriegsregion der Welt, dem Nahen Osten und der Golfregion, blieben die MilitÃ¤rausgaben insgesamt recht stabil. In Israel gingen sie 2025 sogar um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 48,3 Milliarden Dollar zurÃ¼ck. Die Sipri-Autoren verweisen auf eine Waffenruhe im Gazastreifen mit der islamistischen Hamas.



Die MilitÃ¤rausgaben des Iran gingen den Angaben zufolge das zweite Jahr in Folge zurÃ¼ck und beliefen sich 2025 auf 7,4 Milliarden Dollar. Der RÃ¼ckgang in realen Zahlen ist den Autoren zufolge auf die hohe jÃ¤hrliche Inflationsrate von 42 Prozent zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wÃ¤hrend die Ausgaben nominal gestiegen sind. Sipri verweist zudem darauf, dass die offiziellen Angaben aller Wahrscheinlichkeit nach niedriger seien als die tatsÃ¤chlichen Ausgaben.