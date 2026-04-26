BlindgÃ¤nger aus Weltkrieg in Hameln entschÃ¤rft: Rund 8500 Anwohner betroffen

Einsatzfahrzeug

Die EntschÃ¤rfung eines BombenblindgÃ¤ngers aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Sonntag im niedersÃ¤chsischen Hameln eine grÃ¶ÃŸere Evakuierungsaktion ausgelÃ¶st. Rund 8500 Menschen waren betroffen.

Die EntschÃ¤rfung eines BombenblindgÃ¤ngers aus dem Zweiten Weltkrieg hat im niedersÃ¤chsischen Hameln eine grÃ¶ÃŸere Evakuierungsaktion ausgelÃ¶st. Rund 8500 Menschen mussten nach Angaben der Stadtverwaltung fÃ¼r die Dauer der MaÃŸnahmen am Sonntag ihre HÃ¤user und Wohnungen verlassen. Der KampfmittelrÃ¤umdienst machte den SprengkÃ¶rper am Nachmittag unschÃ¤dlich.



Nach BehÃ¶rdenangaben handelte es sich um eine groÃŸe nicht explodierte Fliegerbombe mit einem Gewicht von einer Tonne. Um den Fundort galt ein Evakuierungsradius von eineinhalb Kilometern, Anwohner mussten diesen bereits am Sonntagmorgen verlassen. Auch der Bahnverkehr war betroffen.



Der BlindgÃ¤nger war bei vorbereitenden Arbeiten fÃ¼r den Bau eines neuen Solarparks entdeckt worden. Er lag etwa zehn Meter tief in der Erde, akute Gefahr bestand nicht. ZunÃ¤chst entfernten Experten im Laufe der EntschÃ¤rfung Sprengstoff, dann sprengten sie den ZÃ¼nder kontrolliert.