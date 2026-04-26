Verbraucherschutzzentrale stellt Koalition gemischtes Zeugnis aus

Verbraucherzentrale-Bundesverband (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) wirft der Bundesregierung rund ein Jahr nach deren Amtsantritt MÃ¤ngel bei verbraucherpolitischen Themen vor. Das geht aus dem "Verbraucherpolitik-Check" des Verbandes hervor, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet.



Von insgesamt 23 ausgewÃ¤hlten verbraucherpolitischen Vorhaben, denen sich CDU, CSU und SPD teilweise explizit im Koalitionsvertrag verschrieben hatten, wurden laut VZBV neun noch gar nicht in Angriff genommen. Von den bereits begonnenen oder schon abgeschlossenen 14 bewertet der Bundesverband die Umsetzung in sechs FÃ¤llen als "stark", in sechs FÃ¤llen als "so lala" und in zwei FÃ¤llen als "schwach".



"Schwach" seien etwa die bisher ergriffenen MaÃŸnahmen zur Senkung des Strompreises fÃ¼r private Haushalte. Ebenso bewertet der Verband die Versuche, den Datenschutz zu vereinfachen, das Schutzniveau dabei jedoch zu erhalten. Hier mÃ¼sse sich die Bundesregierung stÃ¤rker auf EU-Ebene gegen von der Kommission geplante Anpassungen stellen.



Als "so lala" bewertet der VZBV die im vergangenen November beschlossene VerlÃ¤ngerung des Deutschlandtickets. Hier hatte die Koalition eigentlich versprochen, den Preis fÃ¼r die Nutzer erst ab 2029 zu erhÃ¶hen. Stattdessen stieg dieser bereits zum Jahreswechsel auf 63 Euro pro Monat. Trotz Preissteigerungen ist nun immerhin die Zukunft des Tickets fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre gesichert.



"Stark" sei dagegen, dass sich etwa Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) gegen eine vom Rat der EU angestoÃŸene Neuregelung der Fluggastrechte stelle, die Nachteile fÃ¼r Passagiere bringe. Und auch die Reform der privaten Altersvorsorge ist laut dem Verband ein "Meilenstein".



"Einige der neuen Gesetze sind ein echter Fortschritt aus Verbrauchersicht. Das Problem ist, dass in einigen Bereichen gar nichts vorangeht", sagte VZBV-VorstÃ¤ndin Ramona Pop.



Pop fordert zudem ein Treffen mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Wir wÃ¼rden uns Ã¼ber einen Termin freuen, schlieÃŸlich sind Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrem privaten Konsum ein relevanter Wirtschaftsfaktor", sagte Pop. Mehrere VerbÃ¤nde hatten zuletzt Kritik daran geÃ¼bt, dass Reiche sich zwar mit Konzernvertretern, aber nicht mit Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen getroffen habe.

