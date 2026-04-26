150.000 Schwimmabzeichen ausgegeben - DLRG warnt vor LÃ¼cken in Kinderbereich

Schwimmbecken in frÃ¼herer Zeche Zollverein in Essen

Die Deutsche Lebensrettungs-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im vergangenen Jahr rund 150.000 Schwimmabzeichen aller Stufen abgenommen. Trotzdem warnt die Organisation vor groÃŸen LÃ¼cken.

Knapp 54.000 sogenannte Seepferdchen und annÃ¤hernd hunderttausend weiterfÃ¼hrende Schwimmabzeichen hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im vergangenen Jahr ausgegeben. Die Zahl erfolgreicher "Seepferdchen"-PrÃ¼fungen bei Kindern sank demnach im Vorjahresvergleich zwar um 4000 auf 53.660, lag aber "deutlich" Ã¼ber dem Schnitt der vergangenen 20 Jahre.



Die Zahl der vergebenen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold stieg im Vorjahresvergleich um rund 1200 auf 96.471, wie die DLRG am Samstag in Bad Nenndorf mitteilte. Demnach war dies der zweithÃ¶chste Stand der vergangenen zwei Jahrzehnte. Der bronzefarbene sogenannte Freischwimmer machte mit rund 45.000 erfolgreichen Abnahmen fast die HÃ¤lfte der erfolgreich abgelegten weiterfÃ¼hrenden SchwimmprÃ¼fungen aus.



DLRG-PrÃ¤sidentin Ute Vogt sprach von einer positiven Ausbildungsbilanz, warnte aber vor gravierenden LÃ¼cken bei der Vermittlung grundlegender SchwimmfÃ¤higkeiten in Deutschland. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass fast 60 Prozent der SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler am Ende der vierten Klasse nicht sicher schwimmen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte sie. Die Organisation bemÃ¤ngelt das seit langem. Einen Hauptgrund sieht sie in der SchlieÃŸung von SchwimmbÃ¤dern und fehlendem Schwimmsportunterricht in den Schulen.



Die DLRG ist eine in der Wasserrettung und der Schwimmausbildung aktive private Organisation. Im vergangenen Jahr durchliefen ihren Angaben nach etwa 350.000 Menschen ihre Kurse, darunter knapp 26.000 Erwachsene.