Politik

Trump sagt Reise von UnterhÃ¤ndlern zu Iran-GesprÃ¤chen in Pakistan ab

  • AFP - 25. April 2026, 18:27 Uhr
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US-UnterhÃ¤ndler Kushner (links), Witkoff
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Trump hat eine Reise seiner UnterhÃ¤ndler zu neuen GesprÃ¤chen in Islamabad Ã¼ber ein Ende des Iran-Krieges abgesagt. Er habe ihnen gesagt, dass sie keine weiteren FlÃ¼ge unternehmen sollten, 'um dort herumzusitzen und sinnlos herumzureden'.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Reise von US-Vertretern zu neuen GesprÃ¤chen in Islamabad Ã¼ber ein Ende des Iran-Krieges abgesagt. Er habe seinen UnterhÃ¤ndlern gesagt, dass sie keine weiteren "18-Stunden-FlÃ¼ge" zu den GesprÃ¤chen in Pakistan unternehmen sollten, "um dort herumzusitzen und sinnlos herumzureden", sagte Trump am Samstag dem Sender Fox News. Stattdessen kÃ¶nnten die iranischen Vertreter "uns jederzeit anrufen".Â 

Die USA hÃ¤tten bei den Verhandlungen "alle Karten" in der Hand, sagte der US-PrÃ¤sident weiter. Die Absage der Reise nach Islamabad bedeute nicht, dass der Iran-Krieg nach einer Waffenruhe nun fortgesetzt werde, sagte er der Nachrichten-Website Axios.

UrsprÃ¼nglich hÃ¤tten Trumps UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner am Samstag zu neuen GesprÃ¤chen nach Islamabad reisen sollen, wo zuvor der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi mehrstÃ¼ndige GesprÃ¤che mit pakistanischen Regierungsvertretern gefÃ¼hrt hatte. Pakistan vermittelt in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs und hatte vor zwei Wochen bereits GesprÃ¤che zwischen Vertretern des Iran und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.

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