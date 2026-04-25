Trump sagt Reise von UnterhÃ¤ndlern zu Iran-GesprÃ¤chen in Pakistan ab

US-UnterhÃ¤ndler Kushner (links), Witkoff

US-PrÃ¤sident Trump hat eine Reise seiner UnterhÃ¤ndler zu neuen GesprÃ¤chen in Islamabad Ã¼ber ein Ende des Iran-Krieges abgesagt. Er habe ihnen gesagt, dass sie keine weiteren FlÃ¼ge unternehmen sollten, 'um dort herumzusitzen und sinnlos herumzureden'.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Reise von US-Vertretern zu neuen GesprÃ¤chen in Islamabad Ã¼ber ein Ende des Iran-Krieges abgesagt. Er habe seinen UnterhÃ¤ndlern gesagt, dass sie keine weiteren "18-Stunden-FlÃ¼ge" zu den GesprÃ¤chen in Pakistan unternehmen sollten, "um dort herumzusitzen und sinnlos herumzureden", sagte Trump am Samstag dem Sender Fox News. Stattdessen kÃ¶nnten die iranischen Vertreter "uns jederzeit anrufen".Â



Die USA hÃ¤tten bei den Verhandlungen "alle Karten" in der Hand, sagte der US-PrÃ¤sident weiter. Die Absage der Reise nach Islamabad bedeute nicht, dass der Iran-Krieg nach einer Waffenruhe nun fortgesetzt werde, sagte er der Nachrichten-Website Axios.



UrsprÃ¼nglich hÃ¤tten Trumps UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner am Samstag zu neuen GesprÃ¤chen nach Islamabad reisen sollen, wo zuvor der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi mehrstÃ¼ndige GesprÃ¤che mit pakistanischen Regierungsvertretern gefÃ¼hrt hatte. Pakistan vermittelt in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs und hatte vor zwei Wochen bereits GesprÃ¤che zwischen Vertretern des Iran und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.