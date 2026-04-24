Generalbundesanwalt ermittelt wegen Spionageverdacht auf Signal

Bundestagssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - In der andauernden Phishing-Kampagne gegen Nutzer der Messaging-App Signal hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe Ermittlungen aufgenommen. Das bestÃ¤tigte eine Sprecherin der BehÃ¶rde, wie der "Spiegel" schreibt.



Demnach ermittelt der ranghÃ¶chste Strafverfolger des Bundes wegen des Verdachts auf geheimdienstliche AgententÃ¤tigkeit, also wegen Spionageverdachts. Am Dienstag war bekannt geworden, dass unter anderem das Signal-Konto der BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) von den Angreifern erfolgreich kompromittiert wurde. Der Vorgang ist von erheblicher Brisanz, da KlÃ¶ckner auch CDU-PrÃ¤sidiumsmitglied ist und die Mitglieder des Parteigremiums ebenfalls Ã¼ber Signal kommunizieren - auch Bundeskanzler Friedrich Merz.



Mitarbeiter des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) hatten den Kanzler in der Sache persÃ¶nlich aufgesucht; anders als bei der BundestagsprÃ¤sidentin zeigte sein Signal-Nutzerkonto indes offenbar keine AuffÃ¤lligkeiten.



Laut "Spiegel"-Bericht laufen die Karlsruher Ermittlungen bereits seit Mitte Februar. Damals hatten BfV und das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik erstmals Ã¶ffentlich vor der laufenden Phishingkampagne gewarnt. Dem BfV seien "bereits zahlreiche hochrangige Betroffenheiten bekannt geworden", hieÃŸ es in einem neuen dringlichen Warnschreiben der BehÃ¶rde, das am Dienstag den Fraktionsspitzen der im Bundestag vertretenen Parteien zugegangen war. Es sei zudem von einer hohen Dunkelziffer weiterer Opfer auszugehen.



Neben hochrangigen Politikern, Wirtschaftsleuten und bekannten Journalisten sind nach "Spiegel"-Informationen auch MilitÃ¤rs der Nato betroffen. Bereits Ende 2025 seien Signal-Konten auf privaten Telefonen von Nato-Leuten kurzzeitig von den Angreifern Ã¼bernommen worden, schreibt der "Spiegel" unter Berufung auf "MilitÃ¤rkreise".



Unter den betroffenen MilitÃ¤rs sollen keine Bundeswehr-AngehÃ¶rigen sein. Bereits am 6. Januar hatte der MilitÃ¤rische Abschirmdienst (MAD), der fÃ¼r die Spionageabwehr bei der Bundeswehr zustÃ¤ndig ist, in einer dringlichen Warnmeldung vor der Masche der Angreifer gewarnt. NiederlÃ¤ndische Geheimdienste hatten im MÃ¤rz Ã¶ffentlich russische staatliche Akteure fÃ¼r die laufende Angriffswelle verantwortlich gemacht.

