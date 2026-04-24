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Ehefrau erstochen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mann wegen Mordes in Kassel

  • AFP - 24. April 2026, 14:14 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Das Landgericht im nordhessischen Kassel hat einen 47-JÃ¤hrigen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Er tÃ¶tete sie mit mindestens sechs Messerstichen, wie ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Das Landgericht im nordhessischen Kassel hat einen 47-JÃ¤hrigen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann die Frau im vergangenen Juli in Kassel mit mindestens sechs Messerstichen tÃ¶tete, wie ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilte.

Rund eine Woche vor der Tat hatte sie sich von ihm getrennt. Unter einem Vorwand lockte der 47-JÃ¤hrige sie zu seiner Wohnung in Kassel. Nachdem die Frau die Wohnung betreten hatte, stach er mit einem KÃ¼chenmesser auf sie ein. Die Frau erlag ihren Verletzungen an Hals und Brust in einem Krankenhaus.

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