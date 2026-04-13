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Deutschland droht Schrumpfung bis 2045

  • dts - 13. April 2026, 11:01 Uhr
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Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands BevÃ¶lkerung kÃ¶nnte bis 2045 auf 81 Millionen Menschen sinken. Das geht aus der BevÃ¶lkerungsprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die am Montag verÃ¶ffentlicht wurde. Der RÃ¼ckgang ist demnach vor allem auf die sinkende Zuwanderung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. In einem Extremfall kÃ¶nnte die BevÃ¶lkerung sogar auf knapp 77 Millionen fallen, wÃ¤hrend die Obergrenze bei rund 85 Millionen liegt.

In der vorherigen Prognose aus dem Jahr 2024 hatte das IW noch ein moderates Wachstum bis 2040 erwartet. Die neuen Zahlen zeigen jedoch, dass wohl deutlich weniger Menschen in Deutschland leben werden als zuvor angenommen. Die Zahl der Menschen im erwerbsfÃ¤higen Alter zwischen 15 und 67 Jahren wird laut Prognose bis 2045 um rund 8,3 Prozent auf etwa 50 Millionen schrumpfen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Ãœber-67-JÃ¤hrigen von 17 auf 20,4 Millionen.

Seit vielen Jahrzehnten sterben in Deutschland mehr Menschen, als Babys geboren werden. Im Jahr 2025 betrug die Differenz 350.000. Dass die BevÃ¶lkerung dennoch lange Zeit nicht geschrumpft ist, lag an der Zuwanderung: Es wanderten mehr Menschen nach Deutschland ein, als das Land verlieÃŸen. Die Migrationswende der Bundesregierung und die nur mÃ¤ÃŸig wachsende FachkrÃ¤ftezuwanderung haben die Lage verÃ¤ndert. 2025 kamen lediglich 250.000 Menschen mehr nach Deutschland als das Land verlieÃŸen. Die BevÃ¶lkerung ging in der Folge um 100.000 Einwohner zurÃ¼ck.

IW-Ã–konom Philipp Deschermeier warnte, dass Arbeitsmarkt und Sozialversicherung viel frÃ¼her und stÃ¤rker unter Druck geraten kÃ¶nnten als bislang befÃ¼rchtet. Bei schrumpfender BevÃ¶lkerung sinke auch das wirtschaftliche Potenzialwachstum - bei 20 Millionen Rentnern verschÃ¤rfe das die Krise der Rentenkassen. "Die Politik muss die Zuwanderung qualifizierter FachkrÃ¤fte erleichtern, etwa durch schnellere Visaverfahren und eine einfachere Anerkennung auslÃ¤ndischer AbschlÃ¼sse", so Deschermeier.

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