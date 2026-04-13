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TÃ¶tungsdelikt in Nordrhein-Westfalen: 28-JÃ¤hrige tot in KÃ¼hltruhe entdeckt

  • AFP - 13. April 2026, 09:30 Uhr

In Bielefeld ist die Leiche einer getÃ¶teten 28-jÃ¤hrigen Frau in einer KÃ¼hltruhe entdeckt worden. Ein Mann fand die tote Wohnungsinhaberin in einem Mehrfamilienhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mitteilten.

In Bielefeld ist in einer KÃ¼hltruhe die Leiche einer getÃ¶teten 28-jÃ¤hrigen Frau entdeckt worden. Ein Mann fand die tote Wohnungsinhaberin am spÃ¤ten Sonntag in einem Mehrfamilienhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Montag mitteilten. Die Polizei ging von einem TÃ¶tungsdelikt aus.

Kriminalbeamte sammelten am Tatort Spuren. Die Obduktion soll nach dem Auftauen des Leichnams voraussichtlich am Dienstag erfolgen. Eine Mordkommission ermittelt.

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