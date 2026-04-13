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BehÃ¶rden: Mann in Frankreich tÃ¶tet Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester

  • AFP - 13. April 2026, 04:31 Uhr
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Fahrzeug der franzÃ¶sischen Gendarmerie
Bild: AFP

Ein Mann im zentralen Frankreich hat BehÃ¶rdenangaben zufolge seine Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester getÃ¶tet. Der rund 60 Jahre alte mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde mit einer Schusswunde in der Brust aufgefunden und erlag spÃ¤ter seinen Verletzungen.

Ein Mann im zentralen Frankreich hat BehÃ¶rdenangaben zufolge seine Ex-Partnerin und deren Zwillingsschwester getÃ¶tet. Der rund 60 Jahre alte mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei von Nachbarn dabei beobachtet worden, wie er "blutverschmiert, mit einer Schusswaffe in der Hand" das Haus von einer der beiden Frauen im Dorf Montmorillon im DÃ©partement Vienne verlassen habe, teilte die regionale StaatsanwÃ¤ltin Rachel Bray am Sonntag mit. Der Mann wurde mit einer Schusswunde in der Brust aufgefunden und erlag spÃ¤ter seinen Verletzungen.

Die beiden rund 60 Jahre alten Frauen waren nach Angaben des BÃ¼rgermeisters des 7000-Seelen-Dorfes, Jean-Luc Souchaud, Zwillingsschwestern und in der Gemeinde "wohlbekannt". GegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP sprach Souchaud von einer "sinnlosen Tat" und einem "sehr schwierigen" Moment fÃ¼r die Familien der Opfer. Den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter habe er nicht gekannt. Aus dem Fall nahestehenden Kreisen verlautete, dass es sich bei einer der Frauen um die Ex-Partnerin des mutmaÃŸlichen TÃ¤ters gehandelt habe.

Nachdem sie von Nachbarn alarmiert wurde, fand die Gendarmerie Bray zufolge die Leichen der beiden Frauen. Der mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei daraufhin vor seinem Haus "mit einer Schussverletzung im Brustbereich" entdeckt worden. Er wurde demnach in die Intensivstation eines Krankenhauses in der Stadt Poitiers gebracht, wo er spÃ¤ter fÃ¼r tot erklÃ¤rt wurde.

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