Warken will Notdienstpraxen Abgabe von Medikamenten erlauben

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ã„rzte in Notdienstpraxen sollen kÃ¼nftig Medikamente an Patienten abgeben dÃ¼rfen. Das plant Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) laut einem neuen Entwurf zur Notfallreform, Ã¼ber den der Newsletter "Gesundheit" des "Politico" berichtet.



Ã„rzten von Notdienstpraxen werde "in bestimmten eng begrenzten Fallkonstellationen zur Notfallversorgung" ihrer Patienten die "Abgabe von Arzneimitteln fÃ¼r den akuten Bedarf gestattet", heiÃŸt es im Dokument, das auf den 31. MÃ¤rz datiert ist. Das solle helfen, die Versorgung mit Arzneimitteln zu erleichtern.



Im Arzneimittelgesetz werde dafÃ¼r ein Abgaberecht zur unmittelbaren Anschlussversorgung mit Arzneimitteln fÃ¼r Ã„rzte der Notdienstpraxis eines Integrierten Notfallzentrums "vergleichbar mit der bereits bestehenden AbgabemÃ¶glichkeit fÃ¼r Arzneimittel durch Krankenhausapotheken im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung geschaffen". Auch apothekenpflichtige Medizinprodukte sollen abgegeben werden kÃ¶nnen.



Die Abgabe soll jedoch nur erlaubt sein, "wenn die erforderliche Versorgung der Patientin oder des Patienten Ã¼ber eine Ã¶ffentliche Apotheke nicht ausreichend sichergestellt werden kann". Sollte in der Umgebung noch eine Apotheke geÃ¶ffnet haben, muss der Patient also dorthin geschickt werden.



AuÃŸerdem ist die Ã¤rztliche Abgabe nur erlaubt, wenn die Anwendung des Medikaments unverzÃ¼glich erfolgen muss. Als Beispiel nennt das Gesundheitsministerium eine dringende Antibiotika- oder Schmerztherapie. Die abgegebene Menge darf nur zur ÃœberbrÃ¼ckung von maximal drei Tagen dienen. GrundsÃ¤tzlich ausgenommen sind BetÃ¤ubungsmittel. Die Versorgung mit diesen hat "weiterhin Ã¼ber eine Apotheke zu erfolgen."



In Deutschland ist es den Medizinern bislang grundsÃ¤tzlich nicht gestattet, Medikamente an Patienten weiterzugeben. Die Trennung zwischen Arzt und Apotheke soll Interessenkonflikte bei der Verschreibung vermeiden. Mit Warkens Plan wÃ¼rde sich das Ã¤ndern.



Die Bundesvereinigung Deutscher ApothekerverbÃ¤nde (ABDA) hatte im Dezember vor "Parallelstrukturen" in der Arzneimittelabgabe gewarnt. "Die Notfallreform darf nicht die StÃ¤rke der wohnortnahen Apotheken schwÃ¤chen. Eine sichere und schnelle Arzneimittelversorgung im Notfall ist nur durch Apotheken vor Ort mÃ¶glich", schrieb die ABDA in einem Positionspapier zum ersten Referentenentwurf.



Das Bundeskabinett soll sich Ende April mit Warkens Notfallreform befassen.

