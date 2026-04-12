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Parlamentswahl in Ungarn: Magyar spricht von "historischem Tag"

  • dts - 12. April 2026, 20:09 Uhr
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PÃ©ter Magyar am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Nach der SchlieÃŸung der Wahllokale in Ungarn hat sich PÃ©ter Magyar, Vorsitzender der Partei Tisza optimistisch gezeigt.

Dies sei ein "historischer Tag", sagte der Herausforderer des bisherigen Regierungschefs Victor OrbÃ¡n am Sonntagabend. Er sei "optimistisch, aber vorsichtig". Magyar, den Umfragen der letzten Tage vor der Wahl vorne sehen, tat Behauptungen der bisherigen Regierungspartei Fidesz als "Wahnvorstellung" ab. Er bitte alle, friedlich und geduldig zu bleiben.

Erste Teilergebnisse der Wahl werden im Laufe des Abends erwartet. Nachwahlbefragungen, wie sie in Deutschland Ã¼blich sind, gibt es nicht. Eine Umfrage, die das 21 Research Center fÃ¼r Telex vom 8. bis 11. April erstellt hat, und die nach SchlieÃŸung der Wahllokale verÃ¶ffentlicht wurde, sieht Tisza vorne. Die Partei von PÃ©ter Magyar kÃ¶nnte demnach mit 132 der 199 Sitze in der Nationalversammlung rechnen. Damit wÃ¼rde die Partei knapp eine Zweidrittelmehrheit erreichen, die zur Ã„nderung der Verfassung nÃ¶tig wÃ¤re. Bislang war Tisza nicht im Parlament vertreten.

OrbÃ¡ns Partei Fidesz, die gemeinsam mit dem Regierungspartner KDNP bei der letzten Wahl 135 Sitze gewonnen hatte, wÃ¼rde deutlich verlieren und kÃ¤me nunmehr auf 61 Abgeordnete. Mi HazÃ¡nk Mozgalom kÃ¤me auf 5 Sitze, NemzetisÃ©gi kÃ©pviselÃ¶ wÃ¤re mit einem Abgeordneten vertreten. Demokratikus KoalÃ­ciÃ³ und Magyar Szocialista PÃ¡rt mÃ¼ssen um den Einzug ins Parlament bangen.

Eine Umfrage des Instituts Median, die in den fÃ¼nf Tagen vor der Wahl durchgefÃ¼hrt wurde, sieht Tisza ebenfalls klar vorne. Demnach kann die Partei mit 55,5 Prozent der Listenstimmen rechnen, Fidesz mit 37,9 Prozent.

Ein verlÃ¤sslicher Trend darÃ¼ber, wer am Ende die Wahl gewinnt, ist wahrscheinlich erst Stunden nach SchlieÃŸung der Wahllokale zu erkennen. Ein Grund dafÃ¼r ist auch das von OrbÃ¡n ab 2011 geÃ¤nderte Wahlsystem. 106 der 199 Mandate werden Ã¼ber die Erststimmen in Einerwahlkreisen mit einfacher Mehrheit vergeben. FÃ¼r die Ã¼brigen 93 Mandate werden neben der Listenstimmen auch all die Stimmen berÃ¼cksichtigt, die die unterlegenen Direktkandidaten erhalten haben, sowie all die Stimmen, um die die Wahlkreisgewinner vor den jeweils Zweiplatzierten liegen.

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