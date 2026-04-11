Lotto am Samstag (11.04.2026)

Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

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SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 17, 23, 32, 33, 34, 46, die Superzahl ist die 0.



Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 8319274. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 165281 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.



Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.



In Deutschland wird etwa die HÃ¤lfte der Lotto-UmsÃ¤tze als Gewinn an die Spieler ausgeschÃ¼ttet. Durchschnittlich 7,5 Prozent gehen als Provision an die Annahmestellen, die LÃ¤nder erhalten Ã¼ber die Lotteriesteuer 16,67 Prozent der Einnahmen. Weitere 23 Prozent sind fÃ¼r die FÃ¶rderung von Kultur, Sport, Umwelt und Jugend zweckgebunden.

